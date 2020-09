Unterstützung für Hallen-Neubau in Hennen zugesagt

Hennen. UWG-Bürgermeisterkandidat Hans Immanuel Herbers hat sich die Sorgen im Iserlohner Norden angehört.

Mit den Vertretern der größten Vereine aus dem Iserlohner Norden hat sich UWG-Bürgermeisterkandidat Hans Immanuel Herbers verabredet. Während seine Parteikollegen pünktlich im Jugendraum des SC Hennen ihre Plätze eingenommen haben, kommt er einige Minuten zu spät. „Ich bin erst an der falschen Ecke gewesen“, erklärt er zur Entschuldigung.

Günter Keller, unter anderem in der Dorfgemeinschaft Rheinen sehr aktiv, übernimmt die Rolle des Moderators. Er sagt: „Wir erhoffen uns Aufschlüsse, warum wir Sie als Bürgermeister wählen sollen.“ Herbers stellt sich vor: „Einige kennen mich aus der Johanneskirche, ich bin ehrenamtlicher Pfarrer, doch der Schwerpunkt liegt auf der Jakobuskirche in Kalthof.“ Außerdem verweist er auf die Ahnenforschung eines Verwandten, die Herbers-Wurzeln in Rheinermark gefunden habe.

„Es wäre einfach, auf die Schnelle Punkte bei Ihnen zu sammeln, ich könnte sagen, wir bauen alles“, erklärt der UWG-Kandidat mit Blick auf die seit Jahren schwelende Debatte um die Sport- und die Schwimmhalle in Hennen. „Die technischen Probleme in der Schwimmhalle wären was für den Karneval. Man kann immer sagen, so eine Schwimmhalle ist nicht zwingend erforderlich, aber das Schwimmen ist eine grundsätzliche Fähigkeit, die man im Kindesalter erlernen muss“, sagt er. Ein Konzept habe er nicht, so lange wie möglich möchte er die Schwimmhalle erhalten. Michael Glowalla, Vorsitzender der Hennener Kolpingsfamilie, kontert: „Wir kämpfen seit sechs Jahren. Es wird von allen unterstützt, bei allen gibt es dann das große ,Aber’.“

Herbers unterstrich, dass sich in diesem Punkt „im Rat alle einig“ seien. Tacheles müsse in Sachen Sporthalle geredet werden. Er erteilte zunächst dem Bau einer neuen Veranstaltungshalle auf der Alexanderhöhe eine Absage, die „Schauburg reicht als Saal in der Stadt aus. Wir stehen nicht wie vor Corona da, erhebliche Einbrüche der Gewerbesteuer und an anderen Stellen sind zu erwarten. Man kann keine Dinge versprechen, die man nicht zahlen kann“, unterstrich er. Auf Platz eins der Prioritätenliste stehe derzeit die „Lösung der Rathausfrage“. Die würde er gern dezentral angehen: Der Bürgermeister und die Fraktionen, das Ordnungsamt und eine neu zu gründende Stadtwache sieht er im Alten Rathaus, als Ort für Einwohnerangelegenheiten nennt er – zunächst den Bereich Stadtbahnhof, weil der auch für Besucher aus dem Iserlohner Norden besser erreichbar sei. Eine halbe Stunde später dann ist es der Schillerplatz, der durch ein „Stadthaus“, worin Melde- und sonstige Angelegenheiten erledigt werden sollen, als Frequenzbringer für die Gewerbetreibenden fungieren soll.

Keine Handhabe für Tankstellen-Gelände

„Ich werde mich nach Kräften dafür einsetzen, dass eine neue Sporthalle in Hennen gebaut wird“, verspricht Herbers den Anwesenden und gesteht, er könne aber „nicht beurteilen, ob eine Zwei- oder Dreifachhalle erforderlich“ sei. Wichtig sei es ja, dass die Halle auch Raum für Veranstaltungen nicht-sportlicher Art biete. In Hennen sieht er aber den eindeutig größeren Bedarf als in Sümmern.

Als es um das verlassene Tankstellengelände am Ortseingang geht, erklärt Herbers: „Man hat da keine planungsrechtliche Handhabe. Es muss unrentabel gemacht werden, solche Grundstücke brach liegen zu lassen.“