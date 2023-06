Unwetter in Iserlohn: Seilersee-Pegel steigt binnen Minuten

Iserlohn. Der Starkregen am Donnerstag hat in Iserlohn nicht nur Keller volllaufen, sondern auch den Seilersee ansteigen lassen – das Ausmaß ist beachtlich.

Der heftige Niederschlag hat auch in Iserlohn am Donnerstagnachmittag einige Keller volllaufen lassen. Wie heftig das Unwetter war, zeigte sich aber auch am Pegel des Seilersees: „Innerhalb von zehn Minuten ist der Pegel des Seilersees um 16 Zentimeter angestiegen“, berichtete Marc Giebels, Sprecher des Stadtbetriebs Iserlohn/Hemer, am Freitag gegenüber dem IKZ.

Die Notentlastung, bei der der See geöffnet und das Wasser über die steil angelegten Steine in den kleinen Seilersee abgelassen wird, sei jedoch nicht angesprungen. Der normale Überlauf über den Baarbach habe funktioniert.

Am Freitagmorgen habe sich die Lage dort wieder entspannt, der Pegelstand war wieder normal.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn