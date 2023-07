Unwetter in Iserlohn: Zahlreiche Blitzeinschläge

Vor allem ein lauter Knall hat sicherlich viele Einwohner der Iserlohner Innenstadt erschreckt. Eine Bilanz über das Gewitter.

Das Unwetter am Sonntagabend hat der Feuerwehr Iserlohn mehrere Einsätze beschert. An der Görrestraße ist ein Blitz in Haus eingeschlagen – zum Glück gab es kein Feuer. Allerdings fiel der Strom nach dem Einschlag in dem Gebäude aus. An der Hindenburgstraße entfernte die Feuerwehr auf der Drehleiter einen Ast, der abzubrechen und herabzustürzen drohte. Gegen 18.30 Uhr muss es in der Innenstadt zu einem Blitzeinschlag ohne Folgen gekommen sein – allerdings war ein lauter Knall unmittelbar nach einem Blitz weithin zu hören.

