Unwetter: Züge zwischen Siegen und Hagen stark eingeschränkt

Unter anderem In Hagen-Hohenlimburg sind Bahnstrecken derzeit unbefahrbar.

Siegen/Werdohl. Züge aus Siegen enden in Werdohl, aus Gegenrichtung in Hagen. Schienenersatzverkehr ohne Zwischenhalte – viele Straßen sind unbefahrbar.

Aufgrund des anhaltenden Starkregens und der heftigen Überschwemmungen in Hagen und dem Märkischen Kreis seit Mittwoch, 14. Juli, ändert die Abellio Rail den Betriebsablauf bei den Zügen auf der Ruhr-Sieg-Strecke.

Die Züge des Ruhr-Sieg-Express (RE 16) und der Ruhr-Sieg-Bahn (RE 91) aus Siegen enden zwischenzeitlich in Werdohl. Bahnanlagen und Haltestellen stehen teils unter Wasser, Gleise werden über- und unterspült, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Aus Richtung Bochum enden die Züge in Hagen.

Weitere starke Regenfälle angekündigt – keine Prognose für Zugverkehr

Für die Ausfälle ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der momentan ohne Zwischenhalt zwischen Hagen und Werdohl/Plettenberg sowie Hagen und Iserlohn verkehrt, da einige Straßen aktuell unbefahrbar sind. Weitere Prognosen könne man noch nicht treffen, so Abellio: . Fahrgäste sollten sich auf www.zuginfo.nrw informieren.

