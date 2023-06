Wetter Unwetterwarnung für Iserlohn und Hemer am Donnerstag

Iserlohn/Hemer. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen, Sturm und auch Hagel in Iserlohn und Hemer. Das gilt es zu wissen.

Der deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern in Iserlohn und Hemer am Donnerstag. Die Warnung bezieht sich auf den Zeitraum Donnerstag, 22. Juni, 9 Uhr, bis Freitag, 0 Uhr. Demnach ziehen von Südwesten her schauerartige und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle auf.

+++ Lesen Sie auch: Das erwartet Besucher in Iserlohn ab Sonntag beim „Sommer in der Stadt“ +++

Laut Wetterdienst kann mit Niederschlagsmengen von 40 bis 70 Litern je Quadratmeter in kurzer Zeit und Starkböen mit Geschwindigkeiten von 70 km/h gerechnet werden. Punktuell sei sogar mit 90 Litern Niederschlag zu rechnen. Auch Hagel mit Korngrößen von zwei Zentimetern sei möglich.

In der Nacht zu Freitag soll die Gefahr dann wieder abnehmen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn