Urteil gegen mutmaßlichen IS-Anhänger aus Iserlohn erwartet

Iserlohn/Hamburg. Die Bundesanwaltschaft wirft einem jungen Mann aus Iserlohn vor, Unterstützer des Islamischen Staats zu sein. Heute fällt in Hamburg das Urteil.

Vor dem Oberlandesgericht in Hamburg fällt heute das Urteil im Staatsschutzverfahren gegen Etrit P. aus Iserlohn und einen Mitangeklagten aus Bremerhaven. Die Bundesanwaltschaft wirft den jungen Männern vor, Unterstützer des Islamischen Staats (IS) zu sein.

Der zum Zeitpunkt der Festnahme 16-jährige Etrit P. soll einen Anschlag auf Polizisten in Iserlohn geplant haben. Dazu ließ er sich bereits unterrichten, wie man eine unkonventionelle Spreng- und Brandvorrichtung (USBV) baut. Der Mitangeklagte Schamusdin M. sollte den Iserlohner bei seinen Plänen unterstützen.

Am 7. September letzten Jahres stürmten Beamte des Bundeskriminalamtes mit einem Sondereinsatzkommandoin die elterliche Wohnung von Etrit P. in Wermingsen. Nach Auswertung von zahlreichen Datenträgern und Handy des jungen Mannes wurde er am 22. September 2022verhaftet. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Wir berichten aus Hamburg.

