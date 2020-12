UWG-Vorsitzender Helmut Baumhardt wechselt zur AFD

Iserlohn Für viele überraschend hat sich der bisherige Vorsitzende der UWG Iserlohn, Helmut Baumhardt, der AfD angeschlossen. Er wird für die AfD auch in einigen Ausschüssen sitzen.

Der Tagesordnungspunkt "Umbesetzung von Ausschüssen" taucht immer wieder mal in der Tagesordnung des Rates auf. In der Regel verbergen sich dahinter eher kleinere, aus unterschiedlichen Gründen notwenige personelle Veränderungen. Am Dienstag vor einer Woche, als sich der Hauptausschuss mit eben einem solchen Tagesordnungspunkt beschäftigte, war das allerdings gründlich anders: Denn daraus wurde erkennbar, dass Helmut Baumhardt, seit 2015 und bis dahin immerhin Vorsitzender der UWG, diese verlassen und sich offenbar der AfD angeschlossen hat, gleiches gilt für Baumhardts Ehefrau Regine, ebenfalls bislang Sachkundige Bürgerin der UWG. Sicherlich ein höchst ungewöhnliches Vorkommnis, das Fragen aufwirft.

"Wir haben uns in der UWG nicht mehr wohl gefühlt", erklärt Helmut Baumhardt auf Anfrage der Heimatzeitung. Auslöser für den nun vollzogenen Schritt, so Helmut Baumhardt, sei es gewesen, dass ihm nicht mehr die Ausschüsse zugedacht worden seien, in denen er in der vorherigen Ratsperiode tätig gewesen sei. Helmut Baumhardt war Mitglied im Planungsausschuss und im KIM-Ausschuss. Regine Baumhardt war unter anderem Mitglied im Kulturausschuss. "Das konnten wir so nicht akzeptieren." Die Ausschusssitze seien in der Vergangenheit innerhalb der Fraktion durch Wahlen bestimmt worden, nun aber habe das der alte und neue Fraktionsvorsitzende Hans-Immanuel Herbers gewissermaßen im Alleingang bestimmt. "Wir haben uns nicht mehr wertgeschätzt gefühlt", sagt Helmut Baumhardt, dem es zudem nicht geschmeckt haben dürfte, dass er auch die Position des Fraktionsgeschäftsführers abgeben musste. Ihm sei erklärt worden, dass er zu alt für diesen Job sei, so der 73-jährige Baumhardt.

Soweit die Entwicklung, die aus Sicht der Baumhardts zum Bruch mit der UWG geführt haben. Aber der Schritt, dann ausgerechnet in der AfD eine neue politische Heimat zu suchen, bleibt dann ja doch mehr als ungewöhnlich. Es ist ja kein Wechsel beispielsweise von der FDP zur CDU oder umgekehrt. Bei der AfD redet man ja immerhin von einer Partei, die demnächst möglicherweise insgesamt unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen wird. "Ich war zuvor schon mehrfach von der AfD angesprochen worden, schließlich haben wir an einer Fraktionssitzung der AfD teilgenommen", berichtet Helmut Baumhardt. Dabei habe man den Eindruck gewonnen, dass die AfD in Iserlohn reine Sachpolitik betreibe und gemäßigt unterwegs sei. Das habe überhaupt nichts mit dem zu tun, was gelegentlich aus dem Osten Deutschlands zu hören sei. Man habe sich in der AfD gut aufgenommen gefühlt und daher beschlossen, die UWG zu verlassen und Mitglied der AfD zu werden und sich auch in deren Fraktion zu engagieren. Mit dem Ergebnis, dass die Baumhardts nun wieder in ihren angestammten Ausschüssen aktiv werden, nachdem der Hauptausschuss der Umbesetzung dieser Gremien zugestimmt hat.

Dem UWG-Fraktionsvorsitzenden Hans-Immanuel Herbers wirft Baumhardt derweil vor, eine zu dominante Rolle in der UWG-Fraktion zu spielen. Er rede zwar der Teamarbeit das Wort, letztlich sei das aber nicht sein Ding. Keine Probleme habe es dagegen mit Markus Neumann gegeben, neben Herbers altes und neues Ratsmitglied und inzwischen auch amtierender Vorsitzender der UWG.

Helmut Baumhardt wehrt sich derweil gegen den im Raum stehenden Vorwurf, sich der AfD nur angeschlossen zu haben, um auch weiterhin Sitzungsgelder beziehen zu können. "Dem ist nicht so. Mir und einer Frau geht es vielmehr darum, weiterhin in Iserlohn Politik mitgehalten zu können."

Markus Neumann, der nun als amtierender Vorsitzender das Zepter bei der UWG bis zu einer demnächst einzuberufenden Mitgliederversammlung übernommen hat, berichtet davon, dass es rein sachliche Gründe gehabt habe, die für eine Neuaufstellung gesprochen hätten. Die bisherige UWG/Piraten-Fraktion sei überaltert und männerdominant gewesen. Mehrere Neueintritte in die UWG hätten nun größeren Spielraum gegeben. Mit Anne Hartmann als Architektin hätte sich beispielsweise eine hervorragende und auch fachliche Besetzungsmöglichkeit für den KIM-Ausschuss ergeben. Gleiches gelte für den früheren leitenden Mitarbeiter der Iserlohner Bauverwaltung, Karl Fels, den man als gute Besetzung für den Planungsausschuss gesehen habe. Diese Entscheidungen seien auch nicht im Alleingang vollzogen worden, sondern innerhalb der Fraktion. Bezogen auf Helmut Baumhardt sagte Neumann: "Es gehört zur Demokratie, auch einmal zu unterliegen, insbesondere dann, wenn die Gegenseite über die besseren Argumente verfügt." Was die Fraktionsgeschäftsführung anbelangt, holt Neumann ein wenig aus. Er erinnert daran, dass bei der alten UWG/Piraten-Fraktion ursprünglich eine Rochade vereinbart gewesen sei. Demnach fiel den Piraten in der ersten Hälfte der vergangenen Ratsperiode der Fraktionsvorsitz zu, der UWG die Fraktionsgeschäftsführung, danach sollte getauscht werden. Zu diesem Tausch sei es nicht gekommen, weil er, also Markus Neumann, nicht die Funktion des Fraktionsvorsitzenden habe übernehmen wollen. In der Folge sei Herbers Fraktionsvorsitzender und Helmut Baumhardt Fraktionsgeschäftsführer geblieben. Was Neumann damit offenbar sagen will: Eigentlich wäre Baumhardts Rolle als Fraktionsgeschäftsführer schon deutlich früher beendet gewesen.

Im Ergebnis, so Markus Neumann, seien alle in der Fraktion vom Wechsel von Helmut und Regine Baumhardt von der UWG zur AfD überrascht, ja sogar bestürzt gewesen. Zwischen beiden Parteien würden ja Welten liegen und es seien auch keinerlei Anhaltspunkte wahrgenommen worden, dass sich Helmut Baumhardts grundsätzlichen politischen Ansichten zuletzt geändert hätten. Und vom Wechsel habe man auch erst kurz vor der Hauptausschusssitzung erfahren, nämlich durch den Umbetzungsantrag der AfD. "Vorher hat bei uns keiner etwas davon gewusst", so Neumann. Hans Immanuel Herbers kommentierte die Entscheidung Baumarkts so: "Ich finde es sehr bedauerlich, dass jemandem politische Prinzipien so egal sind und er für die richtigen Posten zu den Rechtsradikalen geht."

Bei der AfD löste der Wechsel von Helmut und Regine Baumhardt derweil offenbar große Freude aus, in einer unter anderem in den sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme ist sogar unverhohlen Schadenfreude erkennbar. "Bereits wenige Wochen nach der Konstituierung des neuen Rates und der entsprechenden Gremien der Stadt Iserlohn zeigen sich erste schwerwiegende Verschiebungen. So verließen zwei UWG-Bürgervertreter und ehemalige Vorstandsmitglieder ihre Fraktion und Partei. Regine und Helmut Baumhardt verkündeten auch bereits ihren Eintritt in die AfD", heißt es darin. Und Klaus Laatsch, Sprecher der AfD Iserlohn, wird darin so zitiert: „Für mich kam diese Nachricht wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Als Kommunalpolitiker freue ich mich immer wieder, wenn ich in meiner Stadt neue Mitglieder für unsere AfD gewinnen kann. Jetzt haben wir einen qualifizierten und kompetenten Zugewinn für Fraktion und Partei.“ Und weiter heißt es: Dieses Phänomen der Erosion der etablierten Parteien sei im Märkischen Kreis nicht neu. Bereits Mitte des Jahres sei der erste Beigeordnete der Stadt Lüdenscheid aus der CDU ausgetreten und jetzt AfD-Mitglied. Klaus Laatsch: „Die Entwicklungen der letzten Monate und Tage im Märkischen Kreis zeigen mir ganz klar, dass unser gemäßigter bürgerlicher Politikstil einen Magnet für enttäuschte Konservative darstellt. Bei uns können sie nämlich ohne Zwang seitens der Parteispitze gebotene Kritik an der Einwanderungspolitik, dem kopflosen Lockdown bis hin zur maßlosen Verschwendung von Steuergeldern üben. Auf die Zusammenarbeit freue ich mich sehr.“ Dieses Statement dürfte bei den anderen im Rat der Stadt Iserlohn vertretenen Parteien wohl nicht unwidersprochen bleiben.