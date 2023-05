Vandalismus in Iserlohn: Brennende Bank und zerkratze Autos

Iserlohn. In Iserlohn kam es rund um Vatertag zu Vandalismus-Fällen. Weil eine Bank und Mülleimer in Brand gesetzt wurden, rückte auch die Feuerwehr aus.

Rund um den Feiertag ist die Polizei in Iserlohn zu mehreren Vandalismus-Fällen und anderen Sachbeschädigungen gerufen worden.

In der Nacht auf Donnerstag um 0.30 Uhr informierte ein Autofahrer eine Polizeistreife über einen brennenden Gegenstand auf einer öffentlichen Sitzbank an der Friedrichstraße. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Sitzbank wurde erheblich beschädigt. Kurz darauf brannten gegen 2.15 und gegen 2.20 Uhr an zwei verschiedenen Stellen an der Holbeinstraße zwei Mülltonnen. Dabei wurde auch ein Gebüsch in Mitleidenschaft gezogen.

In derselben Nacht wurden ebenfalls in der Holbeinstraße drei Reifen eines weißen Hyundai i20 zerstochen. Im Rebhuhnweg wurde ein weißer Opel Insignia mit einem Stein beschädigt. An der Mendener Straße zerkratzte ein Unbekannter zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagabend einen grauen Mini.

Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen wurde ein Fenster am Berufskolleg an der Brüderstraße eingeworfen.

