In Iserlohn ist ein Gebäude mit schwarzer Farbe besprüht worden.

Schmiererei Vandalismus in Iserlohn: Haus mit schwarzer Farbe besprüht

Iserlohn. Die Polizei in Iserlohn meldet einen Vandalismus-Fall an einem Gebäude in der Rahmenstraße: Unbekannte besprühten das Haus mit schwarzer Farbe.

Mit schwarzer Farbe ist am Mittwoch ein Gebäude in Iserlohn besprüht worden. Die unbekannten Täter beschmierten das Haus an der Rahmenstraße laut Polizeibericht zwischen 13.50 und 19 Uhr.

Der entstandene Schaden liegt vermutlich im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Sprüher liegen derzeit nicht vor.

