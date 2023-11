Vandalismus in Iserlohn: Mit Gewehr auf Fenster geschossen?

Die Polizei in Iserlohn ermittelt wegen möglicher Sachbeschädigung in zwei Fällen.

Iserlohn/Hennen An Geschäften in Hennen sind Fenster beschädigt worden. Die Polizei vermutet Schüsse als Ursache. An einem Imbiss brannte zudem eine Mülltonne.

Von zwei mutmaßlichen Vandalismus-Vorfällen berichtet die Polizei in Iserlohn: Zum einen wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag demnach zwei Scheiben von Geschäften an der Hennener Straße beschädigt. Die kreisrunden Einschläge in den Fenstern legen nahe, dass sie möglicherweise durch ein Luftgewehr oder ähnliches verursacht wurden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zum anderen ermittelt die Polizei wegen möglicher Sachbeschädigung durch Feuer, nachdem am Donnerstag gegen 12.05 Uhr ein Mülleimer vor einem Schnellimbiss an der Dortmunder Straße brannte. Die Feuerwehr lösche den Brand. Wodurch genau das Feuer ausgelöst wurde, steht allerdings noch nicht fest.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

