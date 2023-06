Die Polizei in Iserlohn hat einen Vandalismus-Fall an einer Bushaltestelle entdeckt.

Polizei Vandalismus in Iserlohn: Scheibe an Bushaltestelle zerstört

Iserlohn. An einer Bushaltestelle in Iserlohn ist eine Glasscheibe eingeschlagen worden. Die Polizei entdeckte den Vandalismus-Fall, aber nicht die Täter.

Die Glasscheibe eines Wartehäuschens einer Bushaltestelle an der Hans-Böckler-Straße in Iserlohn ist offenbar mutwillig zerstört worden. Eine Polizeistreife entdeckte den Schaden in der Nacht auf Dienstag um 2.33 Uhr.

Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

