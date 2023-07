Veränderung in Innenstadt: Iserlohn reagiert auf Klimawandel

Iserlohn. Der Klimawandel ist auch in der Iserlohner Innenstadt zu sehen. Die Stadt reagierte nämlich mit mehreren Maßnahmen. Das wurde gemacht.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in Iserlohn deutlich spürbar. Im Rahmen ihres Klimaanpassungskonzeptes und des Stadtentwicklungskonzeptes 2040 habe die Stadt Iserlohn Maßnahmen benannt, mit denen der öffentliche Raum klimaangepasst umgestaltet werden kann, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Ein Ziel sei es gewesen, die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt für alle Bürgerinnen und Bürger durch Begrünung und Beschattung versiegelter Flächen zu verbessern.

Dazu wurden mobile Pflanzkübel und Sonnenschirme, alle mit integrierten Sitzgelegenheiten, an drei öffentlichen Standorten installiert: an der Mendener Straße (vor dem Fritz-Nolte-Haus), am Alten Rathausplatz und am Glockenspiel am Unnaer Platz. Insgesamt wurden zehn Pflanzkübel und vier Sonnenschirme aufgebaut, die sehr zur Freude der Stadt Iserlohn auch gerne von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen und genutzt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Gesamtkosten für Maßnahmen in Iserlohn betragen 177.000 Euro

Das Projekt wurde als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die COVID-19-Pandemie gefördert. Mit ihrem Vorhaben hatte sich die Stadt Iserlohn daher an dem Projektaufruf „Steigerung der Klimaresilienz“ im Rahmen des REACT-EU (Recovery Assistence for Cohesion and the Territories of Europe) beteiligt und eine 100-prozentige Zuwendung des Landes Nordrhein-Westfalen aus Mitteln des EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung) NRW 2014 bis 2020 (Investitionen in Wachstum und Beschäftigung) erhalten. Die Gesamtkosten betragen rund 177.000 Euro.

