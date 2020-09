Verdi klagt gegen verkaufsoffene Sonntage in Iserlohn

Einen verkaufsoffenen Sonntag in der Iserlohner Innenstadt hatte es zuletzt im Mai 2019 aus Anlass des Autosalons gegeben. Ob am 6. September 2020 die Geschäfte öffnen dürfen, entscheidet das Oberverwaltungsgericht.

Iserlohn/Letmathe. Eine Entscheidung soll spätestens am Freitag fallen. Die Stadt will kurzfristig ihre Stellungnahme an das Oberverwaltungsgericht schicken.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster wird sich noch in dieser Woche mit der Frage befassen, ob die für den 6. September angesetzten verkaufsoffenen Sonntage in Iserlohn und Letmathe stattfinden dürfen. Die Gewerkschaft Verdi hat Klage eingereicht – ein sogenanntes Normenkontrollverfahren mit vorgeschaltetem Eilverfahren. Am Montag waren die separaten Klageschriften, die gegen die Ordnungsbehördlichen Verfügungen der Stadt als Grundlage der Sonderöffnung gerichtet sind, per Fax im Rathaus eingegangen, verbunden mit der Aufforderung zur Stellungnahme. Von dieser Reaktion hänge auch der Fortgang des Verfahrens ab, erläuterte eine Sprecherin des OVG Münster auf Anfrage, teilte aber auch mit, dass das Gericht spätestens am Freitag in dem schriftlich geführten Eilverfahren entscheiden werde. Neben den Klagen gegen die Sonntagsöffnungen in Iserlohn und Letmathe seien in Münster aktuell Verfahren gegen die Städte Schwerte, Kevelaer, Bad Oeynhausen und Hövelhof anhängig.

Stadt bezieht sich bei der Begründung nicht nur auf Corona

Die Stadt Iserlohn werde ihre Stellungnahme am Mittwochvormittag an das Gericht senden, erklärte Stadtsprecherin Christine Schulte-Hofmann. Sie verwies darauf, dass in den Dringlichkeitsentscheidungen, die für die verkaufsoffenen Sonntage getroffen wurden, nicht nur die Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie als Begründung für die zusätzlichen Öffnungen genannt seien. Stärkung der Vielfalt des Einzelhandelsangebotes, Stärkung zentraler Versorgungsbereiche die Belebung der Innenstädte und die überörtliche Sichtbarkeit der Kommunen werden außerdem in der Dringlichkeitsentscheidung genannt.

In zwei Urteilen zu Veranstaltungen in Lemgo und Bad Salzuflen hatte das OVG die Veranstaltungen gekippt, weil keine gerechtfertigte Ausnahmen von der verfassungsrechtlich geschützten sonntäglichen Arbeitsruhe erkennbar seien.

„Momentan sind wir optimistisch“, sagte Stadtmarketing-Leiter Dirk Matthiessen am Dienstagnachmittag zu der Situation. „Wir informieren die Händler auf Nachfrage, klären aber auch über die Risiken auf.“ Volker Hellhake, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, nannte ein Verbot der offenen Sonntage „aus der Zeit gefallen“ und verwies auch auf das Kunden-Interesse an solchen Tagen.