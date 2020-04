Verfahren gegen Iserlohns Ex-Bürgermeister Ahrens erst 2021

Der mögliche Prozess gegen den früheren Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens, den früheren Personalleiter der Stadt Christian Geis sowie den Ex-Ordnungsamtsmitarbeiter Ugur Ünal dürfte vermutlich erst im kommenden Jahr stattfinden. Bekanntlich hat die Staatsanwaltschaft Hagen Anklage gegen die beiden leitenden Rathausmitarbeiter wegen Untreue in einem besonders schweren Fall und gegen Ünal wegen Beihilfe erhoben.

Ohne einen Zeitplan zu nennen, bestätigte Bernhard Kuchler, Sprecher des Landgerichts Hagen, auf Anfrage unserer Zeitung, dass dort weder über die Zulassung der Klage entschieden, noch ein Verfahren terminiert sei. Aktuell, so Kuchler, verhandle die zuständige Kammer nur Haftsachen, also solche Verfahren, bei denen die Angeklagten sich in Untersuchungshaft befinden. Angesichts der Geschäftslage der Kammer erscheine eine Verhandlung der „Abfindungsaffäre“ noch in diesem Jahr als unwahrscheinlich.

Ünals Verteidiger hat Nicht-Zulassung beantragt

Die Zulassung der Anklage werde von der zuständigen Kammer geprüft, teilte Kuchler ergänzend mit. Aussagen zum Ergebnis dieser Prüfung ließen sich vor der Mitteilung des Ergebnisses durch die Kammer nicht treffen. Geprüft werde dabei immer der sogenannte hinreichende Tatverdacht, also ob nach Aktenlage eine ausreichende Wahrscheinlichkeit dafür besteht, dass am Ende eine Verurteilung erfolgen wird. Während die Staatsanwaltschaft durch Einreichen der Anklageschrift dokumentiere, dass sie eine solche Wahrscheinlichkeit aus den in der Anklage genannten Gründen für gegeben erachte, habe im vorliegenden Verfahren der Verteidiger des Angeklagten Ugur Ünal beantragt, die Anklage aus von ihm näher bezeichneten Gründen nicht zuzulassen, ergänzte Kuchler. Das Gericht werde beide Positionen erwägen und auf der Basis des Akteninhaltes zu gegebener Zeit eine unabhängige Entscheidung treffen.