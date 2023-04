Verlosung: Tour mit Freifahrten auf der Osterkirmes

Iserlohn. Wann die Osterkirmes am Seilersee in Iserlohn startet und wie es eine Tour mit Freifahrten zu gewinnen gibt.

Es geht rund am Seilersee – und auch hoch hinaus: Am Samstag, 8. April, startet die Osterkirmes. Mehr als 50 Fahr- und Spielgeschäfte, Verkaufs- und Gastronomiestände kündigt Kirmes-Organisator und Schausteller Konstantin Müller an.

Dabei geht es dieses Mal nicht nur um schnelle Runden für alle, die es mögen, ihren Gleichgewichtssinn mit heftigen Bewegungen bei hohem Tempo zu irritieren und sich richtig durchschütteln lassen wollen: Der „Breakdance“ gehört mit zu den Fahrgeschäften, deren Aufbau bereits begonnen hat. Aber dabei bleibt es nicht.

„Das Highlight ist das Riesenrad“, verspricht Konstantin Müller den Kirmesbesuchern: Mit 40 Metern Höhe macht das Fahrgeschäft seinem Namen alle Ehre. 30 Gondeln drehen sich am großen Rund. „Das Riesenrad ist auch echt ein Hingucker für die Gäste: Es ist beidseitig beleuchtet“, kündigt der Vorsitzende des Organisationskomitees der Osterkirmes an. Deshalb steht das Riesenrad auch am Eingang zum Kirmesplatz am Seilersee.

Bürgermeister eröffnet Kirmes mit Fassanstich

Zum Start der Kirmes gibt es am Samstag um 14 Uhr einen Fassanstich durch den Bürgermeister und, so lange der Vorrat reicht, Freibier. „Dabei achten wir auf den Jugendschutz“, weist Müller darauf hin, dass Minderjährige sich keine Hoffnung auf freies Getränk aus dem Fass machen sollten. Dafür gibt es eine Viertelstunde lang, also bis 14.15 Uhr, Freifahrten an allen Fahrgeschäften.

Der Aufbau der Osterkirmes am Seilersee läuft auf Hochtouren. Am Samstag ist die Eröffnung. Foto: Dennis Echtermann

Die Fahrgeschäfte und Verkaufsstände auf der Osterkirmes haben täglich jeweils von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Am Ostermontag, 10. April, schaut der Osterhase auf der Kirmes vorbei und verteilt Kleinigkeiten an die Kinder. Am Mittwoch, 12. April, „ist Familientag mit stark ermäßigten Preisen“, so Konstantin Müller. Am Freitag, 14. April, steht das große Feuerwerk auf dem Programm. Die Raketen sollen nach Einbruch der Dunkelheit, voraussichtlich zwischen 21.30 und 22 Uhr, aufsteigen.

Die Osterkirmes endet dann am Sonntag, 16. April.

Verlosungsaktion läuft bis Ostermontag

Die Heimatzeitung und der Schaustellerverein Iserlohn/Schwerte verlosen in diesem Jahr wieder einen geführten Besuch über die Kirmes mit Freifahrten für eine junge Familie mit kleinen Kindern (bis 14 Jahre) am Donnerstagnachmittag. Alle Gewinnspielteilnehmer kommen in einen Lostopf, aus dem die Gewinner ermittelt werden. Die Teilnahme ist ganz einfach: Sie müssen lediglich bis Ostermontag, 10. April, (23.59 Uhr), unter 01378 / 78 76 31 (0,50 Cent aus dem deutschen Festnetz/Mobilfunktarife höher) anrufen; nennen Sie dabei bitte ihren Namen, ihre Telefonnummer und das Alter ihrer Kinder. Dann nehmen Sie automatisch an der Verlosung teil. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und erklären sich durch ihre Teilnahme damit einverstanden, dass ihr Name im Lokalteil der Heimatzeitung veröffentlicht wird und über sie berichtet wird. Viel Glück!

