„Vernetzung einzige Chance zu überleben“

Iserlohn. Eine neue Studie beleuchtet die Auswirkungen der E-Mobilität auf die Zulieferer-Industrie in Südwestfalen.

Die Zukunft soll elektrisch sein – so lautet trotz aller offenen Fragen, auch zu möglichen Alternativen, die immer noch aktuelle Festlegung der Politik. Und das wird Folgen haben. Folgen für die Automobilhersteller, für die individuelle Mobilität. Und Folgen für die zahlreichen in Südwestfalen heimischen Zulieferer-Betreibe.

Mit eben letzterem Thema hat sich im Auftrag der Gesellschaft für Wirtschafts- und Strukturförderung im Märkischen Kreis (GWS) nun die FH Südwestfalen ausführlich beschäftigt. Unternehmen wurden befragt, Interviews geführt. Die Ergebnisse der entsprechenden Studie wurden jetzt am Standort Iserlohn vorgestellt.

Bis zu 114.000 Arbeitsplätze, rechnet GWS-Geschäftsführer Jochen Schröder vor, könnten bis 2035 durch den Siegeszug der E-Mobilität entfallen. Südwestfalen mit seinen 530 Zulieferer-Betrieben, 200 davon im Märkischen Kreis, würde dies besonders treffen.

Denn: „E-Fahrzeuge benötigen erheblich weniger Teile als Verbrenner“, erklärt Schröder, bestehen schlicht aus weniger Bauteilen. Mehr als 50 Prozent der bald obsoleten Komponenten entfielen auf Bauteile der Antriebe – und eben hier sind Südwestfalens Zulieferer besonders aktiv.

Was genau dies für die hiesige Industrie bedeuten werde, sei ein Stückweit „Kaffeesatzleserei“. Positiv sei immerhin, dass es Investitionsbedarf für neue Montageanlagen, Infrastruktur und auch Fortbildungen geben werde. „Es wird strukturelle Veränderungen geben“, sagt Schröder.

Mitarbeiter mit „Prozessverständnis“ seien weniger betroffen, für Geringqualifizierte aber dürfte der zunehmende Kostendruck zur Gefahr für ihren Arbeitsplatz werden. „Die Unternehmen müssen in neue Technologien investieren. Eine verstärkte Einbindung der Zulieferer bei der Entwicklung ist nötig“, so Schröder, der hiesigen Unternehmen auch nahelegt, „Abhängigkeiten zu reduzieren“ und sich nicht nur auf das Zuliefern im Bereich Automotive zu beschränken, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen.

„Es wird immer so getan, als würde in Deutschland an dem Ast gesägt, auf dem man sitzt“, sagt dann Prof. Dr. Andreas Nevoigt, Leiter des Labors Fahrwerktechnik und einer der Autoren der Studie. „Das Gegenteil ist der Fall.“

75 Prozent aller in Deutschland produzierten Autos, auch E-Autos, gingen in den Export – und wenn diese Quote gehalten würde, hätten die hiesigen Betriebe einer weiterhin erfolgversprechende Zukunft.

Allerdings: Bei allen Prognosen, Hochrechnungen, Ausblicken, gelte es stets Variablen im Blick zu halten, die sich schnell ändern können. „Die politischen Rahmenbedingungen sind der wesentliche Treiber der E-Mobilität“, sagt Nevoigt.

Was machen China und die USA? Wie läuft der Ausbau der Ladeinfrastruktur? Und wie entwickelt sich die Erforschung synthetischer Kraftstoffe? Bis man es weiß, sei die E-Technologie die erfolgversprechendste Option. Nevoigt: „Weltweite politische Vorgaben zwingen die Hersteller, sich auf die Technologie einzulassen.“

Die Erkenntnisse der Studie konkret auf die Region und hiesige Unternehmen runterbrechen und sehen, wo Unterstützung notwendig ist – dies müsste aus Sicht von Jochen Schröder nun der nächste Schritt sein. Neben der Fortführung der Studie hat Schröder bereits neue Projekte im Sinn, beispielsweise Beratungsangebote für Unternehmen etwa zu CO2-neutraler Fertigung und anderem.

„Für einige kleinere Unternehmen ist Vernetzung sicher die letzte Chance“, sagt Prof. Nevoigt über den steigenden Druck auf den Mittelstand. Gemeinsame Projekte und Entwicklungsarbeit könnten helfen, den Vorteil auszugleichen, den die großen Konzerne etwa durch eigene Forschungsabteilungen und größere Man-Power haben.