Verpflichtung zur Photovoltaik?

Soll die Stadt Iserlohn künftig in Bebauungsplänen eine Art Grundsatzverpflichtung zur Installation von Photovoltaikanlagen festlegen? Einen entsprechenden Antrag hatten die Grünen bezogen auf zwei Bebauungspläne gestellt, die am Mittwoch im Planungsausschuss behandelt worden sind. Zum einen handelt es sich dabei um ein Vorhaben der Kettenwerke Thiele in Kalthof, die auf einem schmalen Grundstück entlang der Bahnlinie ein neues Verwaltungsgebäude errichten möchten, zum anderen um den Bebauungsplan „Am Katzenellbogen“ im Bereich Lössel, hier plant ein Grundstückseigentümer laut Drucksache eine Mehrfamilienhausbebauung.

CDU bevorzugt Anreizestatt Verpflichtungen

Harald Eufinger (Grüne) begründete den Antrag damit, dass endlich mehr für den Klimaschutz unternommen werden müsse. „Wir müssen anfangen, da etwas zu machen“, sagte Eufinger. Auch Manuel Huff (Die Linke) sprach sich dafür aus, klare Vorgaben zu machen, schließlich seien Photovoltaikanlagen ja günstiger geworden. Da würde man ja nichts Schlimmes vorschreiben, sondern etwas, was sich durchaus rechne. Ralf Langner (SPD) warf die Frage auf, ob eine solche Festschreibung bei Fremdgrundstücken überhaupt möglich sei, oder nur bei solchen, die von der Stadt selber vermarktet werden. Eva Kirchhoff (CDU) sagte, dass sich die CDU mit verbindlichen Verpflichtungen weiterhin schwer tue, da diese auch Nachteile bringen würden. Anreize seien sinnvoller als Vorgaben. Und teilweise seien technische Entwicklungen schneller, als dass Verwaltungsvorgaben diese erfassen könnten. Walter Ebeling sagte, dass die Landesbauordnung ja schon jetzt Auflagen in Sachen regenerativer Energien mache. Es sei zu fragen, inwieweit da überhaupt weitergehende Vorschriften auf kommunaler Ebene möglich seien.

Stadtbaurat Thorsten Grote vertrat die Auffassung, dass in einem Aufstellungsbeschluss nur eine Art Absichtserklärung möglich sei, endgültige Festsetzungen könnten erst später im Satzungsbeschluss erfolgen. Und pauschale Beschlüsse sieht Grote ebenfalls kritisch, vielmehr müsse der jeweilige Einzelfall betrachtet werden. Am Ende stehe dann ja auch die Frage, ob etwas technisch überhaupt sinnvoll sei. Es sei auch problematisch, beispielsweise Prozentgrößen festzuschreiben, also welcher Anteil einer Dachfläche mit Photovoltaik belegt werden müsse. Das hänge ja auch von Form und Ausrichtung ab.

Gespräch mit demBauherren suchen

In Sachen Bebauungsplan Katzenellbogen fasste der Planungsausschuss schließlich die von der Verwaltung gewünschten Beschlüsse ohne die von den Grünen beantragten Zusätze. Denn zuvor war von der Verwaltung dargelegt worden, dass sich dieses Bebauungsplanverfahren bereits in einem fortgeschrittenerem Stadium befinde, was die Einarbeitung von zusätzlichen Auflagen erschwere und auch zu Verfahrensverzögerungen führen könne – zu Lasten des Bauherren. Aufgegriffen wurde allerdings die Anregung von Harald Eufinger, bezüglich Photovoltaik zumindest noch einmal das Gespräch zu suchen. Möglicherweise, so Thorsten Grote, plane der Bauherr ja ohnehin etwas in dieser Richtung.

Beim Bebauungsplanverfahren bezüglich des Bauvorhabens der Kettenwerke Thiele wurde der von den Grünen gewünschte Zusatz dagegen Bestandteil der Beschlüsse. Das sei für Thiele auch zumutbar, meinte Harald Eufinger. Prinzipiell beinhaltet der gefasste Beschluss dann auch eine „Verpflichtung für den Aufbau von Gründächern“, wie es im Grünenantrag hieß. Hier, so Thorsten Grote, gelte aber das gleiche wie bei der Photovoltaik. Eine Einzelfallprüfung sei notwendig. Andernfalls würde eine solche Festsetzung ja bedeuten, dass Bauherren zwingend ein Flachdach realisieren müssten, denn nur das eigne sich ja letztlich zur Begrünung.