Blaulicht Versuchter Einbruch in Sümmern: Einbruchspuren an Haustür

Sümmern. In Sümmern entdeckte ein Geschädigter Einbruchsspuren an der Haustür.

Am Taigelbrand stellte am gestrigen Mittwoch gegen 15 Uhr ein Geschädigter Einbruchspuren an seiner Haustür fest. Der oder die Unbekannten waren laut Polizeibericht nicht ins Haus gelangt. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.