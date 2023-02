Versuchtes Tötungsdelikt durch Iserlohner auf der A1

Wuppertal/Iserlohn. Auf der Autobahn 1 bei Wuppertal kam es zu einem Verkehrsunfall. Ein Iserlohner wollte laut Staatsanwaltschaft seine Beifahrerin töten.

Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Dortmund ist es am Dienstagnachmittag, 14. Februar, gegen 16.45 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Wuppertal-Langerfeld zu einem Verkehrsunfall.

Nach den polizeilichen Ermittlungen fuhr ein 36-Jähriger mit Iserlohner Wohnanschrift mit seiner Mercedes-Benz E-Klasse vom linken der drei Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen und dort bewusst in das Heck eines Lkw eines 39-jährigen Mannes aus Verl.

Zeugen beobachten wie Iserlohner seine Beifahrerin würgt

Nachdem der Mercedes zum Stehen kam konnten Zeugen beobachten, wie der 36-jährige Tatverdächtige seine 26-jährige Beifahrerin würgte. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden, akute Lebensgefahr bestand für die Frau nicht.

Dem Tatverdächtigen wird von der Staatsanwaltschaft in Wuppertal versuchter Totschlag vorgeworfen. Die Hintergründe zu dem Sachverhalt sind bislang noch unklar. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, um die Umstände aufzuklären.

Auf Antrag der Staatsanwalt wurde der Tatverdächtige Iserlohner am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und die Untersuchungshaft angeordnet.

Zwei Fahrbahnen waren nach dem Zusammenstoß gesperrt, der Verkehr wurde einspurig um die Unfallstelle geleitet.

