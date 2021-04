Verwaltungsgericht kippt auch zweite Ausgangssperre im MK

Iserlohn/Arnsberg. Auch die zweite Version der Allgemeinverfügung des Märkischen Kreises mit nächtlicher Ausgangssperre hält das VG Arnsberg für unrechtmäßig.

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat am Mittwoch auch einem weiteren Eilantrag gegen die nächtliche Ausgangsbeschränkung im Märkischen Kreis stattgegeben. Die dortige 6. Kammer hat in ihrem Beschluss erneut ernste Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung des Märkischen Kreises geäußert, die am 16. April mit Wirkung ab dem 19. April in Kraft getreten war.

Gegenüber der zuvor erlassenen Allgemeinverfügung sei zwar vom Kreis eine deutlich umfangreichere Begründung der Ausgangsbeschränkung vorgenommen worden. Sie genüge aber nach wie vor nicht den strengen Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes, die einen hinreichenden Grundrechtsschutz sicherstellen sollten, teilte das Gericht am Mittag mit. Zum einen fehle teils die Benennung konkreter Befunde für die aktuelle Pandemiesituation im Kreisgebiet. Zum anderen habe der Märkische Kreis insbesondere nicht plausibel gemacht, dass ihm keine anderen geeigneten Schutzmaßnahmen mehr zur Verfügung standen, obwohl Ausgangsbeschränkungen nur als „ultima ratio“ – also als letztes Mittel – zulässig seien.

Andere Maßnahmen seien nicht hinreichend geprüft worden

Da auch nach der Darstellung des Kreises zahlreiche Ausbrüche in Privathaushalten, Kindertagesstätten und zunehmend auch in Schulen sowie dem beruflichen Umfeld stattfänden, hätten sich Ausführungen dazu aufdrängen müssen, ob nicht hierauf bezogene (weitere) Maßnahmen vorrangig zu ergreifen gewesen wären, schreibt die Pressestelle des Gerichts.

Ferner habe der Kreis nach wie vor nicht nachvollziehbar dargelegt, dass gerade nächtliche private Kontakte im Kreisgebiet einen derart deutlichen Anteil am Infektionsgeschehen haben, dass ohne die Ausgangsbeschränkungen die Eindämmung der Pandemie, wie vom Gesetz verlangt, „erheblich“ gefährdet wäre, wird die Argumentation der mit drei Berufsrichtern besetzten Kammer wiedergegeben. Auf das Kreisgebiet bezogene und durch dort erhobene Daten hinreichend sicher belegte Feststellungen würden hierzu fehlen.

Auch dieser Beschluss kann mit der Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht angegriffen werden. Das hatte der Kreis bereits im Falle des ersten Beschlusses gegen die Ausgangssperre in der der zuerst in Kraft gesetzten Form getan. Beim Oberverwaltungsgericht in Münster ist nach Informationen des IKZ am Mittwoch nicht mit einer Entscheidung in der Angelegenheit zu rechnen, da noch eine Frist läuft, in der sich der Antragssteller in dem Verfahren – ein Anwalt aus Menden – äußern kann.

Fünf weitere Verfahren aus dem MK sollen entschieden werden

Ergänzend weist das Verwaltungsgericht in seiner Pressemitteilung darauf hin, dass bei der 6. Kammer in Arnsberg derzeit noch fünf weitere Eilanträge aus dem Märkischen Kreis anhängig seien, die ebenfalls heute entschieden werden sollen, darunter auch eine Klage aus Iserlohn. Darüber hinaus lägen dem Gericht noch drei Rechtsschutzbegehren aus Hagen und ein weiteres aus Hamm vor.

Am Nachmittag äußerte sich dann auch der Kreis per Pressemitteilung: „Die Ausgangsbeschränkungen bleiben bestehen. Der Kreis legt Beschwerde gegen einen Eilbeschluss des Verwaltungsgerichts zur Allgemeinverfügung vom 19. April ein.“ Der Vollzug der Allgemeinverfügung durch die Ordnungsbehörden und die Polizei werden nach der Entscheidung des Krisenstabs nicht ausgesetzt, heißt es aus der Pressestelle in Lüdenscheid, nur die Antragssteller seien davon ausgenommen. Für sie gilt das Urteil also tatsächlich bis zur Klärung vor dem Oberverwaltungsgericht oder bis zum Zeitpunkt, an dem ein Gesetzt in Kraft tritt.

Ausgangssperre gilt weiter – Kreis will wieder Beschwerde einlegen

Der Kreis verweist darauf, dass der Bundestag heute über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beraten habe. Das Thema sei von großer landes- und bundespolitischer Tragweite. Darum stehe der Märkische Kreis im engen Austausch mit dem NRW-Gesundheitsministerium, das den Kreis erneut ausdrücklich dazu aufgefordert und bestärkt habe, in dieser Fragestellung eine Entscheidung der nächsthöheren Instanz herbeizuführen. Eine Kanzlei, schreibt der Kreis, sei damit beauftragt worden, die Beschwerde vor dem Verwaltungsgericht anzubringen. Das solle „zeitnah“ erfolgen.