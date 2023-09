Die Polizei hat am Dienstag in Iserlohn wieder „geblitzt“ (Symbolbild).

Verkehr Verwarnungen: Polizei „blitzt“ in Iserlohn an drei Stellen

Iserlohn. Gleich an drei Stellen hat die Polizei am Dienstag in Iserlohn Fahrzeuge gemessen und „geblitzt“. Das ist die Bilanz.

In Iserlohn ist am Dienstag an mehreren Stellen durch die Polizei des Märkischen Kreises die Geschwindigkeit von Fahrzeugen kontrolliert worden.

An der Oestricher Straße wurden von 6.40 bis 8.50 Uhr 211 Fahrzeuge gemessen. Hierbei wurden neun Verwarnungen ausgesprochen sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt. Höchster Messwert: 60 km/h bei 30 erlaubten innerhalb geschlossener Ortschaft.

An der Immermannstraße wurden zwischen 13.55 bis 15.30 Uhr 55 Fahrzeuge gemessen. Es gab 14 Verwarnungen, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und kein Fahrverbot. Höchster Messwert 54 km/h bei 30 erlaubten.

Außerdem wurde an der Leckingser Straße von 15.40 Uhr bis 18.05 gemessen. Ergebnis: 151 Messungen, 32 Verwarnungen, drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Höchster Messwert hier: 56 km/h bei 30 erlaubten außerhalb geschlossener Ortschaft.

