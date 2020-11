Iserlohn. Das Berufskolleg Iserlohn hat sein Informationsangebot der Corona-Situation angepasst.

Schüler und Eltern erhalten an verschiedenen Terminen Ende November und Anfang Dezember die Gelegenheit, in Videokonferenzen mit dem Berufskolleg in Kontakt zu kommen und die Bildungsangebote in den fünf Abteilungen kennen zu lernen. Da an den einzelnen Videokonferenzen nicht unbegrenzt viele Personen teilnehmen können, wird um Voranmeldung über die Homepage www.berufskolleg-iserlohn.de gebeten.