Viele Herausforderungen für die DJK Sümmern

Sümmern. Unterstützung für vom Hochwasser betroffene Vereine beschlossen

Auch in diesem Jahr traf sich die DJK Sümmern wieder zu einer etwas anderen Mitgliederversammlung unter freiem Himmel am Pfarrheim. Unter den geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften begrüßte der 1. Vorsitzende Ansgar Spiekermann die Anwesenden. Bedingt durch die Coronapandemie fielen die Berichte der einzelnen Abteilungen eher etwas kürzer aus als sonst, so der Verein in einer Pressemitteilung. Nichtsdestotrotz seien die Berichte aber sehr spannend und interessant gewesen. Insbesondere ist hier zu erwähnen, dass für möglichst viele Mitglieder im Lockdown durch Online-Trainingsangebote weiterhin Sport angeboten werden konnte. Besonders gut angenommen worden das fast tägliche Online-Kurs-Programm der Fitness-Trainerin Kathrin Romano, der noch einmal ein besonderer Dank ausgesprochen wurde.

Ansgar Spiekermann bleibt 1. Vorsitzender

Trotz Corona sei wieder Einiges im Ehrenamt geleistet worden, wie zum Beispiel die Impffahrten für ältere Menschen zum Impfzentrum und die Weihnachtsbaum-Auslieferaktion zusammen mit dem Hof Drepper. Einige (Vor-)Arbeit habe auch die Lieferung des neuen Containers bedeutet, um neuen Stauraum für Ausrüstung zu schaffen. Auch Wahlen standen auf dem Programm: Ansgar Spiekermann wurde als 1. Vorsitzender wiedergewählt. Als geistlicher Beirat wurde Janus Plewnia und als Schriftführer Dirk Heimann gewählt. Sozialwartin ist Corinna Beckmann. Als Abteilungsleiter für Handball und Volleyball wurden Sara Lechtenfeld und Marcel Gerber bestätigt.

Nach den Wahlen wurde über zwei große Themen gesprochen: Die Corona-Krise habe auch in diesem Jahr von der DJK außergewöhnliche Maßnahmen gefordert, um den Sport im Verein weiterhin so gut es ging und mit dem geringsten Risiko für alle Mitglieder anbieten zu können. Mit viel Arbeit und Vorbereitung seien Hygienekonzepte aufgestellt und umgesetzt worden, um in den vielen genutzten Hallen ein problemloses Training und Wettkämpfe realisieren zu können. Natürlich erforderten die Hygienekonzepte, je nach Stand des Pandemiegeschehens, aktuelle Anpassungen. Dies sei eine große Herausforderung, die die DJK bis jetzt aber sehr gut gemeistert habe durch den Einsatz und die Teamarbeit jedes Einzelnen.

Das zweite Thema war die Flutkatastrophe und ihre Folgen. Die Anwesenden seien sich einig gewesen, dass die DJK Sümmern an den VFR Lasbeck-Stenglingsen einen Beitrag in Höhe von 500 Euro für die Rettung des Sportplatzes spendet. Außerdem stelle der Verein für von der Flut betroffene Vereine ihren Beachplatz für Trainingszwecke kostenlos mit vorheriger Terminabsprache zur Verfügung. Dies hätten Handballer aus Altena schon genutzt, da ihre Halle mit Utensilien für die Flutkatastrophe vollgestellt sei. Die DJK freue sich, wenn sie in solchen Fällen helfen und unterstützen können.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn