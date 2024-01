Viele Ideen für Iserlohns künftige Stadtbücherei

Iserlohn Die Iserlohner selber waren aufgerufen, Vorschläge zu machen, was sie von einer Bibliothek erwarten. Jetzt soll ein Konzept daraus werden.

Öffnungszeiten auch an Sonntagen und in der Woche abends, ein Ort für Veranstaltungen und ein Literatentreffpunkt: Das sind nur einige Ideen, die Bürgerinnen und Bürger für die künftige Bibliothek von Iserlohn haben. Am Mittwochabend endete mit einem offenen Bürgerforum im alten Ratssaal die Beteiligung der Iserlohner an den Plänen für die neue Bücherei.

Wenige Teilnehmer, engagierte Gespräche

Die Zahl der Interessierten, die am Mittwochabend gekommen waren, war mehr als überschaubar. Neun Gäste hatten im alten Ratssaal an den Tischen Platz genommen. Vielleicht war es aber gerade die kleine Zahl der Teilnehmer, die eine engagierte und angeregte Diskussion ermöglichte.

„Ich hoffe, die Stadtbücherei wird zu einem Treffpunkt für Literaten“, war ein Wunsch an die neue Einrichtung, denn: Die Waldstadt habe in den zurückliegenden Jahren „literarische Verluste“ erlitten. Das Goethe-Institut, die Evangelische Akademie im Haus Ortlohn und das Literatur-Hotel mit ihren Veranstaltungen existierten nicht mehr. Diese Lücke solle die Stadtbücherei künftig ausfüllen: sowohl als offener Treffpunkt wie auch mit hochkarätigen Veranstaltungen.

Künftiger Standort unstrittig

Ein anderer Wunsch war der nach geänderten Öffnungszeiten, etwa auch werktags in den Abendstunden oder auch sonntags. An einer Sonntagsöffnung schieden sich allerdings die Meinungen. Da sei in der Innenstadt sowieso nichts los, war das Argument gegen eine Sonntagsöffnung. Das könne zur Belebung der Innenstadt beitragen, war das Argument für eine Sonntagsöffnung.

Die Bücherei als „nicht-kommerzieller Aufenthaltsort“ mit freiem Zutritt wurde mehrfach betont. Der künftige Standort innerhalb der Neugestaltung des Schillerplatzes und damit mitten in der Stadt war dabei unstrittig.

Offenkundig wurde an dem Abend bereits, dass die Bewerbung und Außendarstellung der Bücherei durch die Stadt verbesserungswürdig ist: „Die vielen Angebote der Stadtbücherei bekannt zu machen, ist Aufgabe des Stadtmarketings“, stellte Martin Luckert, SPD-Fraktionsgeschäftsführer, fest, und sah da deutlichen Nachholbedarf. „Das müssen wir intern tatsächlich nochmal besprechen“, griff Büchereileiterin Gudrun Völcker die Kritik auf diplomatische Weise auf.

Mit dem Bürgerforum ist die Beteiligung der breiten Öffentlichkeit an der Planung der künftigen Stadtbücherei zu Ende gegangen. Zuvor hatte es Foren für spezielle Adressatenkreise (Jugendliche, Menschen mit Migrationsgeschichte) gegeben. Auch online waren die Iserlohner aufgerufen, ihre Ideen einzubringen; daran haben sich immerhin knapp 800 Bürgerinnen und Bürger beteiligt, teile Büchereileiterin Gudrun Völcker mit.

Bewerbung in der Bücherei ausdrucken

Alle Vorschläge werden jetzt innerhalb eines Konzepts für die Stadtbücherei an ihrem neuen Stadort geprüft und fließen entsprechend darin ein. Bereits am Donnerstag und am Freitag hat sich das Bücherei-Team um deren Leiterin Gudrun Völcker zu einem Workshop versammelt.

Der weitere Zeitplan sieht jetzt so aus: Bis Ende März soll ein Konzept fertig sein, das dann in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses (15. Mai, 17 Uhr, Situngsraum U-163a im Rathaus) vorgestellt werden soll. Damit beginnt die Diskussion im politischen Raum über die künftige Stadtbücherei.

Büchereileiterin Gudrun Völcker stellte die Angebote der Einrichtung vor, die es heute schon gibt. Foto: Carsten Menzel / IKZ

Zu Beginn des Bürgerforums hatten zunächst Büchereileiterin Gudrun Völcker (Erwachsenenbücherei), Silke Budde (Kinderbücherei) und Odette Düsterhöft (Digitales) die Angebote vorgestellt, die die Bücherei heute schon hat - und die weit über die reine Ausleihe von Büchern hinausgeht. Längst gehören auch DVD, Brettspiele, Spiele für die Playstation oder Musikwürfel (Tonies) für Kleinkinder dazu. Auch ein stationärer Computer mit Farbdrucker wird offenbar gerne genutzt: „Junge Menschen, die ein Smartphone, aber keinen Drucker mehr haben, kommen, um dort ihre Bewerbung auszudrucken“, nannte Gudrun Völcker als Beispiel für die Nutzung.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn