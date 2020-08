Vier Kindergärten erhalten 10.000 Euro

Iserlohn. Die Gesellschaft Harmonie hilft in Corona-Zeiten, in denen Erzieherteams Höchstleistungen vollbringen mit großzügigen Kita-Spenden.

Vier Kindergärten von privaten Trägern können sich außer der Reihe Bastel- und Spielmaterial, Mobiliar sowie besondere Aktionen leisten. Das macht eine große Finanzspritze der Gesellschaft Harmonie von 10.000 Euro an die Einrichtungen möglich.

Präsident Dr. Jochen Busse erläuterte, dass die Gesellschaft, die sich der Geselligkeit und der Förderung kultureller Bestrebungen verbunden fühlt, sich besonders für Kinder einsetzt. Sie würdigt mit dieser außergewöhnlichen Spende, die jeweils 2500 Euro pro Kita vorsieht, das pädagogische Engagement für die ganz Kleinen.

Die DRK-Kindertagesstätte Henry will mit den 2500 Euro „einen bunten Strauß Spielzeug und Material zur Förderung der Kinder anschaffen, sagt die Leiterin Kirsten Helmering: eine Buttonmaschine, einen Webrahmen, Kaufläden, mehrere Therapie-Handpuppen, Trockenwagen zum Trocknen von frisch gemalten Bildern und ein Geschicklichkeitsspiel.

Kita-Leiterin Kirsten Helmering nutzte die Gelegenheit, im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich zu machen, „dass diese Geste der Wertschätzung besonders in der Corona-Zeit“ gut tut: „Wir Erzieherinnen-Teams vollbringen derzeit Höchstleistungen in unserem anstrengenden Job, der Arbeit mit Kindern, damit sie sicher durch diese schwierige Zeit kommen. Das wird in der Corona-Zeit, die ganz viel mit uns macht, allgemein zu wenig gewürdigt. In der Elternarbeit betreiben wir zusätzlich zu unserem normalen Beruf einen enormen Aufwand, um über die neuen Verhaltensregeln aufzuklären. Wir müssen enorm aufpassen und das auf Abstand. Viele mit den Eltern geplanten Projekte sind ausgefallen. Das ist sehr schade.“

Rhythmusgefühl im Trommelprojekt entwickeln

Die integrative Kindertagesstätte „Haus für alle Kinder“ in Gerlingsen wird die 2500 Euro für ein weiteres Trommelprojekt mit Ulf Heße einsetzen. Janina Fuchs erinnerte an sein erfolgreiches Projekt im vergangenen Jahr mit den Schulstartern zum Sommerfest, bei dem alle Kinder nach ihren Möglichkeiten teilnehmen konnten. Das sei bei den großen und kleinen Mitwirkenden sehr gut angekommen. „Die Kinder entwickeln mit Begeisterung Rhythmusgefühl und Koordinationsfähigkeiten auf spielerische Weise durch den Einsatz afrikanischen Trommeln“, weiß die Erzieherin der integrativen Kita von positiven Erfahrungen zu berichten.

Fabian Tigges bedankte sich als Sprecher der Diakonie Mark-Ruhr im Namen aller Spendenempfänger, die diese Zuwendung außerhalb ihrer normalen Budgets für die erzieherische und spielerische Arbeit gut gebrauchen können.

Neugestaltung des Eingangs mit Mobiliar zum Umziehen

Die Elterninitiative Kindergarten Gartenstraße plant die Neugestaltung ihres Eingangsbereichs, spezielles Mobiliar zum Umziehen, um Eltern, Erziehern und Kindern in der Corona-Pandemie mehr Platz und ein angenehmeres Ankommen zu schaffen. Die Einrichtung war im vergangenen Jahr umfangreich renoviert worden. Mit der Spende sollen neue Bänke mit Stauraum sowie Schränke angeschafft werden.

Der katholische Kindergarten St. Pankratius erhält Mobiliar und Spielmaterial für seinen sogenannten Konstruktivbereich, in dem sich kleine Gruppen zum Spielen aufhalten. Für den Außenbereich will der Kindergarten mit der Harmonie-Spende zudem ein Sonnensegel für den Matschgarten und ein Holzrondell als kindgerechte Sitzgelegenheit anschaffen.