Vier neue Corona-Infektionen in Iserlohn

Kreis. Das Kreisgesundheitsamt meldet seit Montag 37 Neuinfektionen, davon vier in Iserlohn. Trotzdem ist die Zahl der mit Corona Infizierten gesunken.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat 211 Personen als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen. Das meldet der Märkische Kreis am Dienstagmittag. Seit Montag wurden 37 Neuinfektionen registriert, vier davon in Iserlohn. Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten ist seit Montag auf 989 gesunken. 211 Männer und Frauen konnten als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden.

Die 37 Neuinfektionen vom Montag verteilen sich auf Iserlohn (+4), Hemer (+4), Altena (+1), Herscheid (+2), Kierspe (+3), Lüdenscheid (+9), Meinerzhagen (+4), Menden (+2), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+3), Plettenberg (+3) und Werdohl (+1).

Unter Quarantäne stehen auch 2825 enge Kontaktpersonen. Aktuell werden 45 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Von den 16 Intensivpatienten werden zehn beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt derzeit 64 Coronainfektionen, in den Schulen 47 und in den Kindertageseinrichtungen 21. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 49 positiv Getestete.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 3250 Coronafälle. 2224 Personen haben den Virus bereits überwunden; 37 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 37 Infizierte, 49 Gesunde, 76 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 10 Infizierte, 39 Gesunde und 130 Kontaktpersonen

• Halver: 43 Infizierte, 128 Gesunde, 133 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 91 Infizierte, 188 Gesunde, 253 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 11 Infizierte, 20 Gesunde und 20 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 282 Infizierte, 555 Gesunde, 867 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Kierspe: 31 Infizierte, 66 Gesunde, 123 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 193 Infizierte, 411 Gesunde, 382 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Meinerzhagen: 56 Infizierte, 94 Gesunde, 148 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 118 Infizierte, 238 Gesunde, 234 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 25 Infizierte, 43 Gesunde, 39 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 26 Infizierte, 98 Gesunde und 112 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 19 Infizierte, 140 Gesunde, 50 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 13 Infizierte, 53 Gesunde und 29 Kontaktpersonen

• Werdohl: 34 Infizierte, 102 Gesunde, 229 Kontaktpersonen und 1 Toter