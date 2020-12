Vier weitere Todesfälle im Märkischen Kreis gemeldet

Märkischer Kreis. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus ist im Märkischen Kreis mit Stand Montag auf 58 gestiegen.

Seit Montag meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreis 21 Neuinfektionen. Die positive Nachricht: 89 Personen konnten aus der Quarantäne entlassen werden.

Gleichzeitig werden vier weitere Todesfälle gemeldet. Bereits am Sonntag starben ein 76-jähriger Mann aus Iserlohn, ein 73-Jähriger aus Neuenrade und ein 65-Jähriger aus Lüdenscheid in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Bei allen drei waren Vorerkrankungen bekannt; alle drei wurden stationär behandelt; einer von ihnen seit mehr als einem Monat intensivmedizinisch. Am Montag starb außerdem eine 85-jährige Seniorin aus Iserlohn. Sie litt an Vorerkrankungen und wurde ebenfalls stationär behandelt.

Die Zahl der Todesfälle steigt damit im Märkischen Kreis auf 58. Die Zahl der aktuell Infizierten ist seit gestern auf 779 gesunken. Mit ihnen stehen 2553 Kontaktpersonen unter Quarantäne. 89 Männer und Frauen wurden als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Isolierung entlassen. Dafür registrierte das Gesundheitsamt 21 neue positive Coronanachweise im Märkischen Kreis.