Vögel am Seilersee: Wie Iserlohner als Paten helfen können

Eckehardt Schröder und Peter Schreiber vom Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer bringen die erste Patenschafts-Plakette von Ingo Schweikrad an der Info-Tafel vor dem Freigehege an.

Iserlohn. Der Erhalt und der Ausbau der Volieren am Seilersee sind teuer. Deswegen werden jetzt Paten gesucht. Wie Sie einer werden können

Für Ingo Schweikrad ist es ein besonderer Tag: Seine Liebe zu den Vögeln in der Voliere am Seilersee wird mit einer besonderen Aktion geehrt. Schweikrad, der seit der Kindheit Vögel als Haustiere hält, ist der erste Iserlohner, der eine Patenschaft übernommen hat. Das wurde nun von Eckehardt Schröder und Peter Schreiber vom Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn/Hemer mit einer Patenschafts-Plakette besiegelt, die diese direkt an der Info-Tafel vor dem Freigehege anbrachten.

„Die Idee zur Patenschaft ist entstanden, weil viele Besucher uns Futter für die Vögel vorbeibringen, um uns zu unterstützen“, erklärt Eckehardt Schröder. Das Problem: Die Tiere erhalten speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmtes Spezialfutter, das „Vogel-Flüsterer“ Peter Schreiber seit mehr als zehn Jahren für sie mischt, außerdem gibt es frisches Obst und Gemüse je nach Saison.

Volieren sind echte Publikumsmagnete

So werden Sie Pate: Die Kosten für eine Patenschaft der verschiedenen Vögel am Seilersee betragen: Wellensittichgruppe in der Voliere fünf Euro/Monat; Agarponidengruppe sechs Euro/Monat; 60 Euro/Jahr; Einbeiniger Bergsittich 60 Euro/Jahr; Hausbandsittich-Paar 80 Euro/Jahr; Graupapageien-Paar 160 Euro/Jahr; Weißhaubenkakadu: 220 Euro/Jahr. Patenschaften können ab einer Laufzeit von einem Monat übernommen werden. Die Paten erhalten eine Urkunde, auf der die Patenschaft und der Zeitraum genannt ist. Bei einer Jahrespatenschaft erhält der Pate ein Schild an der Voliere am Seilersee. Papageien-Paten erhalten ein Patenschild, das an der entsprechenden Voliere angebracht wird. Auch Geldspenden für den Erhalt der Volieren und spezielles Futter sind natürlich willkommen. Für die Paten sind Besichtigungen der Volieren nach Absprache geplant. Kontakt über den Märkischen Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer, 02371/ 217-2800 oder per E-Mail: voliere@sih-online.de

Sinnvoller seien deshalb finanzielle Zuwendungen wie z.B. für Tierarzt-Kosten oder den Erhalt der Gebäude, auch eine Erweiterung der Gehege sei derzeit in Planung. Patenschaften können für einen bestimmten Zeitraum für eine bestimmte Vogelgruppe oder – bei größeren Arten – für ein Paar übernommen werden. Einzel-Patenschaften sind nicht möglich: „Wie sollte man die Tiere in der großen Voliere auseinanderhalten? Das schaffen selbst wir nicht“, sagt Schröder, der ein ausgewiesener Fachmann mit Züchter-Lizenz ist und sein Fachwissen – neben seinen Aufgaben als Meister und Techniker Stadtbildpflege beim Märkischen Stadtbetrieb – in den Volieren einbringt.

Diese sind – nicht erst seit dem Lockdown – ein Publikumsmagnet: Am Wochenende, so Schröder, setzt eine wahre „Völkerwanderung“ ein, aber auch an einem normalen Wochentag bleiben immer wieder Mütter mit Kindern stehen, dankbar für eine kleine Abwechslung für die Kleinen, Spaziergänger und Gassi-Geher werfen einen Blick auf Graupapageien und Co.

Zu sehen gibt es genug. „Wir haben zehn bis zwölf Arten. 70 Wellensittiche, 17 Nymphensittiche, vier Prachtrossellas, fünf Graupapageien …“, beginnt Peter Schreiber die Aufzählung und man merkt, dass für ihn jedes Tier als Individuum zählt. Hinzukommen Kanarienvögel, Zebrafinken und – nicht zu vergessen – die Lege-Hühner, die jedoch momentan wegen der Geflügelpest im Stall bleiben müssen. Die Zahl der Tiere soll beibehalten werden, mehr sollen es nicht werden, weshalb Tiere aus Privathaushalten nur in besonderen Ausnahmefällen aufgenommen werden.

Gibt es bald vielleicht sogar Kakadu-Babys am Seilersee?

Für die Zukunft ist eine Erweiterung der Außenvoliere in Richtung Autobahnbrücke geplant. „Wir wollen den Tieren auf der freien Wiese ein neues Zuhause bauen, wo man sie besser sehen und beobachten kann“, erklärt Schröder. Doch davor gibt es noch dringend etwas anderes zu tun. „Unser Kakadu buddelt seit einiger Zeit im Boden, anscheinend will er eine Bruthöhle bauen“, sagt Peter Schreiber und hantiert mit Akku-Bohrer und Spanplatten. „Ich baue eine Zwei-Raum-Wohnung, damit das Kakadu-Paar Sam und Sammy ungestört sein kann.“ Kakadu-Babys wären eine Premiere am Seilersee, aber: „Unser Ziel ist die Pflege und Erhaltung nicht die Zucht, aber wenn mal was rauskommt, dann ist es auch gut“, sagt Eckehardt Schröder, der sich über das Interesse der Iserlohner an seinen Schützlingen freut.

„Es kommt auch immer wieder vor, dass wir angerufen werden, weil Passanten meinen, dass es einem Vogel nicht gut geht. Wir sind für diese Hinweise dankbar und gehen ihnen sofort nach.“ Nur manchmal muss er über das Verhalten einiger Besucher den Kopf schütteln. Dann findet er zum Beispiel Zigarettenkippen in den Gehegen. „Zum Glück wissen die Tiere meist sehr gut, was sie fressen können und was nicht“, gibt er Entwarnung. Neben Ingo Schweikrad gibt es bereits einen weiteren Paten. „Boxerhündin Insa hat eine Patenschaft für die Wellensittiche übernommen“, steht auf der Plakette. Ein Hund als Vogelfreund? „Die Besitzer gehen oft mit Insa am See Gassi und sie setzt sich dann jedes Mal vor die Voliere und beobachtet die Wellensittiche mit Hingabe“, erklärt Schröder. „Sie liebt Vögel!“

