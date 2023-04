Der Umzug der Volksbühne Höchsten mit ihren Aufführungen nach Schwerte ist abgeschlossen. Am 22. April ist die Premiere des neuen Stücks

Theater Volksbühne Höchsten feiert Premiere am neuen Spielort

Iserlohn/Schwerte. Geprobt wird in Iserlohn, doch die Aufführungen der Volksbühne Höchsten finden künftig in Schwerte statt. Welches Stück dort Premiere feiert.

Die Volksbühne Höchsten hat ihren Umzug ins Schützenheim des BSV Schwerterheide abgeschlossen. Dort wird der Theaterverein im April die Komödie „Der Mustergatte“ von Avery Hopwood aufführen. Trotz des Umzugs werde man aber eine enge Verbindung nach Iserlohn aufrecht erhalten, verspricht der Verein in einer Mitteilung. Denn wenngleich die Aufführungen künftig in Schwerte stattfinden, wird weiterhin im Quartierstreff in der Iserlohner Heide geprobt.

Im Mittelpunkt des neuen Stückes steht Billie Bartlett (Bernd Peters) – ein echter Mustergatte, der keinen Tropfen Alkohol anrührt und am liebsten um 8 Uhr ins Bett gehen würde. Damit geht er seiner Frau Margret (Konstanze Fork-Thutwol) so sehr auf die Nerven, dass diese kurz davor steht, mit ihrem früheren Verlobten Fred Evans (Martin Hellweg) durchzubrennen.

Kulissen sind bereits umgezogen

Bei den Nachbarn Blanche und Jack Wheeler (Birgit Schreiber und Andreas Thon) sind die Rollen dagegen ganz anders verteilt. Als Blanche und Billie genug davon haben, immer nur zu Hause zu sitzen, kommt es unter Mitwirkung von Hausmädchen Mary (Claudia Jaenecke) und der beiden Möbelpacker Harrigan (Axel Thutwol) und Peter (Artur Schreiber) zu einigen Missverständnissen und Verwicklungen.

Die benötigten Kulissen und das Equipment von Bühnentechnik und -ausstattung wurde von den Vereinsmitgliedern inzwischen zum neuen Spielort in der Heidestraße in Schwerte transportiert.

Aufgeführt wird „Der Mustergatte“ am 22. und 29. April jeweils um 19.30 Uhr, am 23. April um 18 Uhr sowie am 30. April um 16 Uhr. Karten können reserviert werden unter 02304/9406200 oder unter www.volksbuehne-hoechsten.de. Auf diesem Weg kann sich auch jeder informieren, der selbst einmal auf der Bühne stehen oder sich hinter den Kulissen einbringen möchte.

