Volkstrauertag in Iserlohn: Hier finden Gedenkfeiern statt

Iserlohn/Letmathe An diesem Sonntag, 19. November, finden auch in Iserlohn und Letmathe wieder zahlreiche Veranstaltungen zum Volkstrauertag statt. Eine Übersicht.

Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 19. November, sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, an den verschiedenen Gedenkfeiern im Iserlohner Stadtgebiet teilzunehmen.

Iserlohn

Um 12 Uhr werden am Mahnmal auf dem Hauptfriedhof, Gräberfeld 1939 – 1945, Oberstabsarzt Dr. Fritz Lax, Bürgermeister Michael Joithe und Pfarrer Volker Horst sprechen. Musikalisch begleitet wird diese Gedenkfeier vom Musikverein Iserlohn e. V. „Die Waldstädter“.

Die Gedenkfeier am Ehrenmal an der ehemaligen Bernhard-Hülsmann-Kaserne beginnt um 11.15 Uhr. Es sprechen Oberfeldwebel a.D. Friedrich Densborn sowie der Rabbiner der jüdischen Gemeinde Hagen und Pastor Herbers zum Gedenken an die Kriegsopfer in Israel und in der Ukraine. Mitwirken werden die Royal British Legion und der Musikverein Iserlohn e. V. „Die Waldstädter“.

Die Kranzniederlegung am Ehrenmal Sonnenweg im Stadtteil Dröscheder Feld findet ohne eine öffentliche Gedenkfeier statt.

In Barendorf wird in diesem Jahr keine Gedenkfeier stattfinden.

Letmathe

Um 12 Uhr werden am Mahnmal im Park von Haus Letmathe Ratsmitglied Christian Grobauer sowie Vertreter der Evangelischen Gemeinde sprechen. Lennart Müller (Trompete) von der Musikschule Iserlohn wird die Veranstaltung musikalisch begleiten. Die Gedenkfeier wird ausgerichtet von der Reservistenkameradschaft Letmathe. Teilnehmen werden der Schützenverein Letmathe, die Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehren Letmathe und Stübbeken und Letmather Bürgerinnen und Bürger.

Die Reservistenkameradschaft trifft sich am Samstag, 18. November, um 15 Uhr zu pflegerischen Maßnahmen am Mahnmal.

Dröschede

Um 14 Uhr findet die Gedenkfeier am Mahnmal an der Kampstraße statt. Sprechen wird Ratsmitglied Monika Stockmann.

Kesbern/Dahlsen

Um 10 Uhr findet ein Gottesdienst in der Auferstehungskirche und anschließend um 11 Uhr die Gedenkfeier am Ehrenmal in Dahlsen statt. Sprechen werden Pfarrer Volker Horst und Ratsmitglied Benjamin Korte. Teilnehmen werden der Bürger-Schützen-Verein Kesbern 1907 e.V. und die Löschgruppe Kesbern der Freiwilligen Feuerwehr.

Grürmannsheide

Die Gedenkfeier an der Alten Schule Grürmannsheide (Rote-Haus-Straße) findet um 15 Uhr statt. Es sprechen Pfarrer Bernd Neuser, der stellvertretende Bürgermeister Michael Scheffler und der Oberst des BSV Grürmannsheide 1894 e.V. Siegfried Fischer. An der Veranstaltung mitwirken wird der Bürger-Schützen-Verein Grürmannsheide 1894 e.V.

Griesenbrauck

Die Gedenkfeierlichkeit auf dem Gelände des TV Griesenbrauck beginnt um 10 Uhr. Es spricht Pfarrer Peter Philipps. Ratsmitglied Karin Oehl-Schneidersmann wird den Kranz niederlegen. Mitwirken werden Vertreterinnen und Vertreter der Griesenbraucker Ortsvereine sowie die Freiwillige Feuerwehr Landhausen.

Sümmern

Um 10.45 Uhr beginnt die Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Kirchplatz der St. Gertrudis Kirche in Sümmern. Es spricht der Unterbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Sümmern Markus Falz. Mitwirken werden die Schützenbruderschaft St. Sebastian Sümmern, der Spielmannszug Sümmern, die Freiwillige Feuerwehr Sümmern sowie Vertreterinnen und Vertreter aller Sümmerner Vereine. Zuvor wird eine Abordnung der Schützen um 10.15 Uhr einen Kranz an den Soldatengräbern auf dem städtischen Friedhof in Sümmern niederlegen.

Grüne

Die Gedenkfeier am Eisernen Kreuz in der Grüne findet um 12 Uhr statt. Es spricht Ratsherr Matthias Winkler. Mitwirkende sind der Katholische Kirchenchor sowie die Evangelische Pfarrerin Elisabeth Pakull.

Hennen

Die Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Friedhof Hennen beginnt um 11.15 Uhr. Sprechen werden Pfarrer Dietmar Schulte sowie Ratsmitglied Anja Ihme. An der Veranstaltung mitwirken wird der Posaunenchor Hennen. Bei schlechtem Wetter findet die Gedenkfeier zur selben Zeit unter dem Pausenhofdach der Grundschule Hennen statt.

Lössel

Die Gedenkfeier auf dem Lösseler Friedhof beginnt um 10.30 Uhr. Sprechen werden Prädikant Stefan Köhler von der evangelischen Christusgemeinde und Ratsmitglied Michael Barth.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn