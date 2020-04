Volle Regale warten auf Ostereinkäufe der Iserlohner

Die Sonne strahlt, der Himmel ist wolkenlos, und die ersten Waldstädter trauen sich schon wieder in kurzen Hosen und T-Shirts vor die Tür. Es wird viel gelacht, und auch wenn die Parkplätze bei Edeka Clever, Marktkauf, Rewe Drath, Kaufland und vielen anderen gut gefüllt sind, so scheint auf den ersten Blick die Welt in Ordnung, normale Vorfeiertagsstimmung eben. Erst auf den zweiten Blick fällt auf: Viele Kunden tragen Mundschutz, noch einmal mehr Einweghandschuhe, und spätestens die Sicherheitsmitarbeiter vor den Türen verschiedener Lebensmittel- und Drogeriemärkte zeigen, dass das Feiertagsgeschäft in diesem Jahr anders ist. Doch Ostern findet statt, wenn auch anders als gewohnt.

Bereits vergangene Woche rief der Handelsverband Deutschlands Verbraucher dazu auf, vorausschauend einzukaufen, denn nach den Weihnachtsfeiertagen ist Ostern die Zeit mit den höchsten Umsätzen im Lebensmittelhandel. Kunden sind dazu aufgerufen, Einkäufe auf alle Tage der Woche zu verteilen, so dass am Gründonnerstag und Karsamstag keine allzu großen Menschenmengen in den Märkten zu erwarten sind – und die Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen gewährleistet werden kann. „Bisher klappt das sehr gut, die Menschen kommen nach und nach in unser Geschäft“, berichtet Michael Clever von Edeka Clever am Nußberg. Die Lager seien gefüllt, die Kunden halten sich an die Beschränkungen und seien, den Umständen entsprechend, gut gelaunt.

Einkaufswagenparcours und kleine Aufmerksamkeiten

Um die Sicherheit der Kunden zu garantieren, zeigen sich die Supermärkte einfallsreich: Ein Discounter an der Westfalenstraße hat zum Beispiel einen Parcours aus Einkaufswagen vor der Eingangstür aufgebaut, ein Mitarbeiter sorgt dafür, dass alle Kunden einen Wagen mitnehmen, genügend Abstand halten und nicht zu viele Menschen gleichzeitig in dem Geschäft sind. „Die meisten Kunden sind sehr dankbar, manchmal kaufen sie für uns auch eine Kleinigkeit, etwas Süßes oder Blumen, ein“, berichtet die Kassiererin des Lebensmittelgeschäfts. Ähnlich sieht es auch bei Kaufland an der Raiffeisenstraße aus: Ein Sicherheitsmitarbeiter kontrolliert, dass jeder Kunde einen Einkaufswagen hat und desinfiziert die Griffe, im Geschäft weisen zahlreiche Schilder und Aufkleber auf das Einhalten von mindestens zwei Metern Abstand hin.

Während vor den meisten Geschäften bereits Sicherheitsmitarbeiter postiert sind oder Einkaufswagenpflicht gilt, ist das bei Marktkauf an der Osemundstraße noch nicht der Fall. „Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen entspannt einkaufen gehen können“, erklärt Paul Nowak auf Nachfrage. Dazu gehöre es momentan, gut gefüllte Regale mit Hefe, Mehl und Toilettenpapier zu bieten, aber auch, dass die Mitarbeiter Verständnis für die besondere Situation haben und nichtsdestotrotz auch kleine Beratungsgespräche führen.

Ein entspannter Einkauf soll das Ziel sein

Vor allem, da viele Iserlohner in diesem Jahr nicht verreisen und im kleinen Kreis in den eigenen vier Wänden Ostern feiern, sei es wichtig, alle dafür nötigen Produkte anzubieten, meint Nowak: „Wir haben vor drei Wochen genau geplant, was jetzt gebraucht wird. und was nicht.“ Außerdem seien immer so viele Kassen wie möglich geöffnet, denn seinem Empfinden nach haben die Kunden zwar mehr Geduld beim Einkaufen und sind auch rücksichtsvoll, beim Abkassieren soll es dann aber schnell gehen. Bisher würde das auch gut klappen, sagt Paul Nowak: „Wir versuchen den Kunden einen entspannten Einkauf zu ermöglichen, der ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubert – die Corona-Zeiten sind auch sonst schon schrecklich genug.“

Dieser Ansicht würden sich bestimmt auch viele andere Lebensmittelhändler anschließen, denn fast alle halten nicht nur eine kleine Aufmerksamkeit zu Ostern bereit – auch ein „Bleiben Sie gesund“ gehört mittlerweile an vielen Kassen zu Verabschiedung mit dazu.