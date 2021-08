Von 130 Corona-Infizierten im MK sind 48 Reiserückkehrer

So sollten die Klassenräume nach den Ferien nicht aussehen.

Iserlohn. Eltern droht Bußgeld, wenn sie wissentlich in Hochrisikogebiete reisen und Kinder wegen Quarantäne nicht in die Schule können.

Seit Sonntag gelten, wie bereits berichtet, die neuen Einreiseregeln für Urlauber – egal, ob sie mit dem Flugzeug, mit dem Auto oder auf einem Schiff nach Deutschland zurückkehren. Wer aus einem Hochrisikogebiet kommt, muss sich in Quarantäne begeben, sofern sie oder er nicht genesen oder vollständig und seit mindestens 14 Tagen geimpft ist. Die meisten Kinder, vor allem unter zwölf Jahren, sind noch nicht geimpft, sie müssen nach der Reise mindestens fünf Tage Quarantäne hinter sich bringen.

Unter den – Stand Dienstag – 138 Personen im Märkischen Kreis, die das Haus beziehungsweise die Wohnung nicht verlassen dürfen, gibt es laut Aussage von Kreissprecher Alexander Bange 29 Kinder. Er ergänzt: „Und von den aktuell 130 Infizierten sind 48 Reiserückkehrer.“ Letztere Zahl bezieht sich aber auf alle Altersgruppen.

Zum Ende der Ferien wird’s eng

Diejenigen, die die Quarantäne für die Kinder jetzt trifft, haben zwar auch Schwierigkeiten, – beispielsweise bei der Betreuung, wenn die Eltern nach der Reise keine Urlaubstage mehr haben – jedoch wird es mit Blick auf die am 17. August endenden Sommerferien irgendwann „eng“. „Wer in Quarantäne ist, kann die Schule nicht besuchen“, so Bange.

Als Hochrisikogebiete gelten derzeit beispielsweise die beliebten Urlaubsländer Spanien, Portugal, Ägypten und die Niederlande, auch Russland und England gehören dazu. Für Personen ab Vollendung des zwölften Lebensjahres gilt: Bei der Einreise muss ein Testnachweis vorliegen. Der Test darf höchstens 48 Stunden (Schnelltest) beziehungsweise 72 Stunden (PCR-Test) vor Einreise erfolgt sein. Es besteht eine Quarantäneverpflichtung von grundsätzlich zehn Tagen. Die Quarantäne kann mit einem negativen Test, der frühestens fünf Tage nach der Einreise erfolgen darf, beendet werden (Freitestung). Der Testnachweis muss zur Beendigung der Quarantäne unverzüglich an cs@maerkischer-kreis.de geschickt werden. Die Test- und Quarantänepflicht besteht nicht für immunisierte Personen. Sie sind allerdings verpflichtet, den Genesenen- oder Impfnachweis der elektronischen Einreiseanmeldung beizufügen oder an die oben genannte Mail-Adresse zu schicken.

Unter Zwölfjährige müssen fünf Tage zu Hause bleiben

Kinder sind bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres von der Testpflicht befreit. Es besteht eine Quarantäneverpflichtung von grundsätzlich fünf Tagen, die Quarantäne ist danach automatisch beendet, es ist keine Testung nötig.

Wer vor Bekanntwerden der Änderungen in den Urlaub gestartet ist, wird keine Schwierigkeiten bekommen. Wer allerdings wissentlich in ein Hochrisikogebiet fährt oder fliegt und sich die Kinder dann zum Schulbeginn in Quarantäne befinden, muss mit Ärger rechnen. Die Schulpflicht muss schließlich eingehalten werden. Das NRW-Schulgesetz sieht Geldbußen bis zu 5000 Euro bei einer Verletzung vor. Eine Reise mit anschließender Quarantäne gilt nicht als Entschuldigung.

