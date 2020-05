Von Auto angefahren: 18-Jähriger ist schwer verletzt

Sümmern. Ein 59-Jähriger hört einen lauten Schlag an der Fahrerseite, steigt aus und findet den schwer verletzten Mann im Gebüsch.

18 jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt: Am Sonntagabend gegen 23.25 Uhr ist ein 59-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Transit auf der Landhauser Straße in Richtung Sümmern unterwegs gewesen. In Höhe der Einmündung Überm Gaxberg hörte der Fahrer laut Polizeibericht plötzlich einen lauten Schlag an der rechten Fahrzeugseite. Er hielt umgehend an und vermutetet einen Zusammenstoß mit einem Reh. Als er ein Stöhnen aus dem nahen Gebüsch vernahm, stellte er eine schwer verletzte männliche Person fest. Die hinzugezogene Rettungswagenbesatzung brachte den lebensgefährlich verletzten 18-jährigen Mendener ins Klinikum Dortmund. Der 59-jährige Sümmeraner wurde ärztlich an Ort und Stelle versorgt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.