Von Rheinstetten nach Iserlohn: Ursache des Absturzes unklar

Rund drei Monate nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in Rheinstetten bei Karlsruhe, bei dem aus noch ungeklärter Ursache der 61 Jahre alte Pilot sowie sein 54-jähriger Bruder ums Leben kamen, hat jetzt die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ihren ersten Zwischenbericht veröffentlicht. Dieser fasst die Erkenntnisse des Zuständigen vor Ort, Uwe Reibel, der einen Tag nach dem Absturz die Untersuchung übernommen hatte, und von Untersuchungsführer Jens Eisenreich zusammen. Die Kurzfassung des „Bulletins“ stellt fest: „Das Ultraleichtflugzeug geriet nach dem Start im Bereich des Gegenanfluges der Platzrunde in eine unkontrollierte Fluglage und prallte auf den Boden.“

Am 12. Juli starteten der Pilot, der Mitglied im LSV Lenne-Ruhr war, und sein Begleiter um 10.17 Uhr auf dem Flugplatz Iserlohn-Rheinermark in Richtung Rheinstetten. Mit dem Ultraleichtflugzeug des Herstellers „Roland Aircraft“, das im Besitz des LSV war, führte er in Rheinstetten zwei Flüge mit einer Gesamtdauer von 1.40 Stunden durch, ehe er gegen 18.10 Uhr Richtung Iserlohn startete. Der Flugleiter berichtete, dass der Pilot sich über Funk gemeldet und um Rollinformationen gebeten hatte. Von Piste 02 verliefen Start und anschließender Steigflug laut Zeugenaussagen in der Platzrunde völlig normal.

Video einer Zeugin zeigt den Sturzflug des Ultraleichtflugzeuges

Was dann zu dem Absturz führte, ist weiterhin unklar. Der Zwischenbericht schildert jedoch die Beobachtung einer Zeugin, die auch ein Video von dem Zwischenfall aufgenommen hatte: Sie habe beim Gegenanflug ein „zweimaliges wechselseitiges Rollen um die Längsachse“, also ein Winken beziehungsweise Wackeln mit den Tragflächen, beobachtet. Die Zeugin habe bestätigt, dass es sich dabei um einen Gruß gehandelt habe. Im Video sei dann zu sehen, wie das Ultraleichtflugzeug aus der Rollbewegung abkippte und senkrecht in eine Sturzflugbewegung überging. Dann ist das Video vorbei. Ein weiterer Zeuge, der in dem Bericht genannt wird, hatte ebenfalls einen normalen Flugverlauf beobachtet, ehe er den Blick abwendete. Als er Schreie hörte, habe er nur noch eine „Partikel-Wolke“, die er als Papierblätter identifizierte, am Himmel beobachten können.

Das Ultraleichtflugzeug, Baujahr 2016 mit 479 Betriebsstunden, stürzte in ein Waldgebiet. Nachdem es die Baumkronen durchschlagen hatte, prallte es nahezu senkrecht auf den Waldboden, die Propeller-Motor-Einheit sei einige Zentimeter tief in den Boden eingedrungen. Das Rettungssystem lag teilausgelöst am Boden, der Fallschirm habe sich noch im Packschlauch befunden. Beide Insassen waren angeschnallt.

Flugzeug ist bei Aufprall komplett zerstört worden

Im Zwischenbericht der BFU zeigt ein Bild der Absturzstelle die Einzelteile des Wracks des Ultraleichtflugzeugs. Foto: BFU / IKZ

An der Absturzstelle sind alle Teile des Wracks gefunden und identifiziert worden, Beschädigungen konnten als Folgen des Aufpralls zugeordnet werden. Polizei und BFU durchkämmten das Waldgebiet rund drei Wochen nach dem Absturz. Dabei wurde 220 Meter von der Unglücksstelle entfernt eine Luftfahrtkarte gefunden, die dem Pilot gehört hatte. Die für den Flug erforderlichen Karten seien weder im Wrack noch im unmittelbaren Bereich gefunden worden. Eine Untersuchung des Verriegelungsmechanismus der Cockpithaube konnte aufgrund des Zerstörungsgrades keine Rückschlüsse darüber liefern, ob etwa eine fehlerhafte Verriegelung vorlag oder ob es zu einer unbeabsichtigten Öffnung der Haube kam. Der Zweisitzer wurde laut technischem Bericht im April geprüft, Rettungsgerät und Rakete waren bis 2025 zugelassen. Zum Zeitpunkt des Fluges waren 37 Liter Kraftstoff an Bord.

Auch wenn durch den ersten BFU-Bericht ein Einblick in den Unfallhergang möglich ist, werden in dem „Bulletin“ keine Aussagen zur Ursache getroffen – diese werden erst mit dem Abschlussbericht erwartet, der laut BFU-Sprecher Germout Freitag erfahrungsgemäß nach einem Jahr erscheint.