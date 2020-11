Vorreiter mit selbst gebauten Luftmessern

Durch die Entwicklung eines Luftmessgerätes für seinen Wohnwagen kam der Chemielehrer Ingo Rentrop auf die Idee, so etwas auch für den schulischen Gebrauch zu entwickeln. Gesagt, getan. Der 46-jährige Gymnasiallehrer für Chemie, Biologie und Mathematik schrieb dafür ein Arduino-Schalt-Sensoren-Programm und besorgte die Materialien, baute mit Hilfe eines 3-D-Druckers das Gehäuse mit einem Deckel aus Acrylglas.

Chemielehrer Ingo Rentrop (46) bei der Präsentation der selbstgebauten CO2-Messgeräte im Stenner-Gymnasium Foto: Cornelia Merkel / IKZ

Seine Schützlinge aus den siebten Klassen ließ er CO 2 -Luftqualitäts-Messgeräte bauen, die bei guter Luftqualität ein grünes Lämpchen leuchten lassen. Bei „dicker“ Luft mit flüchtigen organischen Stoffen (Volatile organic compounds, VOC) geht durch elektronische Sensoren ein rotes Lämpchen an. „Dann ist es Zeit, die Fenster zu öffnen, um Tröpfcheninfektionen über die Raumluft zu verhindern“, klärt der Entwickler auf. „Der Prototyp hatte einen Buzzer, der bei schlechter Luftqualität einen Signalton abgab. Das hätte sich aber im Schulalltag als störend erwiesen“, sagt der technikbegeisterte Tüftler, der in den letzten Wochen mit seinen Klassen die kleine Serien-Produktion für seine Schule angeleiert hat.

„Ein großartiges Projekt“, zeigt sich Schulleiter Stefan Schmoldt so begeistert, dass er das auch in einer Besprechung mit Kollegen vorstellte. Bereits zwei Schulen haben Interesse angemeldet: die Hauptschule Letmathe und das Märkische Gymnasium“, berichtet er im Gespräch mit unserer Zeitung und hält es für vorstellbar, weitere Schulen dafür zu gewinnen. „Dass Herr Rentrop es mit Schülern macht, lässt alle die Probleme der Raumlüftung in Corona-Zeiten besser begreifen. Unsere Lehrer wenden das Messgerät bereits im Unterricht an. Unsere Schule soll flächendeckend damit ausgestattet werden.“

Die zwölfjährigen Technik-Bastler bei der Arbeit an ihren selbstgebauten CO2-Messgeräten im Gymnasium an der Stenner. Foto: Cornelia Merkel / IKZ

Die zwölfjährigen Technik-Bastler lassen sich im Chemieraum von ihrem Lehrer das Material und den Bausatz aushändigen und legen mit Feuereifer los. Sophia Atasnov, Lena Graumann, Dilara Yasartas, Smilla Rabea Heinings, Lykka-Alexa Redeker, Fiona Gashi und Ilion Miftari stecken Kabel, Mikrocontroller und Sensoren in die Schaltvorrichtungen, die mit einem Display ausgestattet ist, zusammen und präsentieren ihrem Lehrer das Ergebnis.

Dann dürfen sie den Heißkleber zum Fixieren einsetzen – aber nur bei den Kabeln, nicht bei den empfindlichen Sensoren. Ebenso machen es auch Maron Jochheim, Sami Tarioui und Freskim Niai. Mit einem Bohrer verschrauben sie die Kästen mit transparenten Plexiglas-Deckeln, auf dem Ingo Rentrop das Logo der Schule aufgebrachte.

„Wenn andere Schulen interessiert sind, werde ich mich einen Tag freistellen lassen und interessierten Kollegen zeigen, wie das geht“, gibt er sich kooperativ. „Es könnte auch sein, dass die Europaschule in Hemer Interesse hat. Da arbeitet meine Frau“, setzt er lächelnd hinzu.