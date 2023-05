Klaus-Peter Schulz präsentiert nochmals die von ihm recherchierten Fakten über "Das Kriegsende 1945 in Iserlohn - mal ohne Scheuklappen" im Museum für Handwerk und Postgeschichte am Fritz-Kühn-Platz.

Geschichte Vortrag zum Kriegsende in Iserlohn wird wiederholt

Iserlohn. Aufgrund der großen Nachfrage wird der Vortrag „Das Kriegsende 1945 in Iserlohn - mal ohne Scheuklappen gesehen“ wiederholt.

Alle, die beim ersten Termin leider nicht teilnehmen konnten, sind herzlich eingeladen, am Mittwoch, 3. Mai, um 18 Uhr das Museum für Handwerk und Postgeschichte am Fritz-Kühn-Platz zu besuchen.

Der Referent Klaus-Peter Schultz hat sich bereit erklärt, den Vortrag zu wiederholen und somit allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, die von ihm recherchierten Fakten zu diesem denkwürdigen Tag in der Iserlohner Stadtgeschichte zu hören.

