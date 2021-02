Wachstum auch in Zeiten des Lockdowns

Ein ganz schmaler Draht: Ein Blick in die Werkshalle und auf eines der Rohmaterialien, mit denen in Kalthof gearbeitet wird.

Kalthof. Die Springtec-Gruppe um den Werkzeug- und Fertigungsdienstleister Hanebeck ist zuletzt um einen weiteren Standort gewachsen. Ein Ortsbesuch

Schon mal genauer auf die die Teile in der Schließkonstruktion Ihrer Fenster geachtet? Oder auf das kleine Metallteilchen, in das Sie die Schiene im Backofen einklinken, die das Backblech hält? In den Toilettenkasten geschaut oder auf Klammern in Ihrem Auto geachtet, an denen Zierleisten befestigt sind?

Vermutlich nicht. Doch ein Blick lohnt, könnten Sie hier doch Stanzteile oder Federn erblicken, die aus dem Kalthofer Feld kommen. Genauer: vom 1847 gegründeten Iserlohner Traditionsunternehmen Hanebeck Söhne GmbH, das seit 2007 Teil der Springtec-Gruppe ist.

Dass nun Zulieferer-Betriebe, wie es in Iserlohn so viele gibt, in der öffentlichen Wahrnehmung eher selten in der ersten Reihe stehen, dürfte bekannt sein. Noch weniger bekannt sind zumeist die Zulieferer der Zulieferer, deren Nische so speziell ist, dass der Laie beim Anblick der Produkte nicht mal annähernd weiß, wofür diese oft nur kleinen Teilchen gut sind oder wie sie gar zu benennen sind.

Produkte funktionieren, wenn sie niemand wahrnimmt

„Wir befinden uns da in der dritten oder vierten Reihe“, beschreibt Geschäftsführer Christoph Nüsken das Selbstverständnis von Hanebeck und der Springtec-Gruppe. Das berge viele Vorteile. „Wir haben keine Abhängigkeiten von irgendwelchen Großkunden oder Branchen“, sagt Nüsken, wenn auch 60 Prozent der Geschäfte sich in der Automotive-Sparte abspielten. So beliefere man zum Beispiel Bosch mit Bauteilen, die dann wiederum der Automobilindustrie zuliefern.

Geschäftsführer Christoph Nüsken beim Rundgang in Kalthof. Foto: Michael May

Als „Hidden Helper“ statt „Hidden Champion“, so sieht Nüsken die Gruppe. „Unsere Produkte funktionieren dann, wenn Sie sie nicht zur Kenntnis nehmen.“

Über 1000 Produkte umfasst die Palette des Betriebs, 500 Millionen Einzelteile etwa werden jährlich produziert. „Das Entwicklungs-Knowhow hat meist der Kunde, wir helfen bei der Fertigung“, umschreibt der Geschäftsführer bei einem Rundgang durch die 7500 Quadratmeter großen Werkshallen das Geschäftsmodell. Zudem stellt das Unternehmen die Werkzeuge, die für die Produktion notwendig sind, selbst her.

Die Corona-Pandemie hat dabei auch vor Hanebeck und Springtec nicht haltgemacht. 30 Prozent Umsatzrückgang habe man in April und Mai 2020 verzeichnen müssen, sagt Nüsken. Betrachtet auf das ganze Jahr habe man aber dennoch einen Zuwachs verzeichnet. 12,5 Millionen Euro – so hoch liege der Planumsatz für den Iserlohner Standort mit seinen gut 75 Mitarbeitern im laufenden Jahr. Bei der Gesamtgruppe sind es rund 50 Millionen und 350 Mitarbeiter.

Trotz der Krise ist Nüsken als Hauptgesellschafter weiter optimistisch. So sehr, dass Springtec mitten in der Krise Mitte vergangenen Jahres die insolvente Dawedeit GmbH übernahm und den Standort in Schalksmühle in die Springtec-Gruppe übernommen hat. „Das Angebot hatten wir schon unmittelbar vor dem Lockdown gemacht“, sagt der Unternehmer. Trotz sich verschlechternder Bedingungen habe man die Chance letztlich dann nutzen wollen.

Mit Schalksmühle hat die Gruppe nun sechs Standorte: Iserlohn, Schalksmühle, Letmathe, Hagen, Halver und Heidelberg. Federn, Stanz- und Biegeteile umfasst die Produktpalette im Wesentlichen. Hochspezialisiert und „mit einer Recycling-Quote von 100 Prozent nachhaltig“, wie Nüsken betont.

Thema Ausbildung ein besonderes Anliegen

Ein besonderes Anliegen für die weitere Zukunft des Unternehmens ist dem Sauerländer das Thema Ausbildung. Werkzeugmechaniker, Federmacher, Stanz- und Umformtechnik, Maschinenbedienung, Lagerlogistik und Verwaltung – die Arbeitsfelder und erlernbaren Berufsbilder in der Springtec-Gruppe seien vielfältig. „Wir suchen in allen Bereichen potenzielle Mitarbeiter.“