Wahlbezirk 3: Grundschule Kalthof bleibt weiterhin Wahllokal

Foto: Michael May

Kalthof/Leckingsen/Refflingsen. Altbekannte und neue Gesichter stehen am 13. September auf dem Stimmzettel für Kalthof, Leckingsen und Refflingsen.

An den Wahlurnen des dritten Wahlbezirks stehen am Sonntag, 13. September, acht Kandidaten und Kandidatinnen auf dem Stimmzettel. Das Wahllokal hat sich nicht geändert, gewählt wird unverändert in der Grundschule Kalthof.

Anja Ihme Foto: Privat

Anja Ihme (Listenplatz 5) ist seit 2017 Fraktionsmitglied der SPD und engagiert sich im Iserlohner Norden im Ortsvorstand der SPD Hennen-Kalthof. Als Schulleiterin setzt sich die 49-Jährige vor allem für Bildungsgerechtigkeit ein. Deshalb ist eines ihrer Ziele auch „echte kostenlose Bildung mit guter medialer wie räumlicher Ausstattung“. Auch zukunftsorientiertes, attraktives und vor allem bezahlbares Wohnen ist ihr wichtig sowie attraktive, sauber und barrierefreie Innenstädte. Um Iserlohn gemeinsam mit den Bürgern zur „kinderfreundlichsten Stadt Deutschlands“ zu entwickeln, möchte sie aktiv die Zukunft mitgestalten. An Bildung und Kultur dürfe nicht gespart werden, zusätzliches Geld in die Kasse könnte durch Fördermittel-Scouts kommen.

Stefan Woelk Foto: Privat

Stefan Woelk (Listenplatz 8) ist seit 2014 Kreistagsabgeordneter der CDU, ist Vorsitzender der CDU Hennen-Kalthof und war zuvor Vorsitzender der Jungen Union Mark. Der 33-jährige Prokurist engagiert sich im Vorstand des TTC Kalthof und in der Vereinsgemeinschaft Kalthof-Leckingsen-Refflingsen. Als Ziele nennt er: Unterstützung des Ehrenamtes in Vereinen und Organisationen, Aufrechterhaltung und Ausbau der Infrastruktur sowie die Optimierung und Digitalisierung der Verwaltungsabläufe. Sein Wunsch für die Stadt: „Dass wir in Iserlohn, bei aller notwendigen Aufmerksamkeit für die Innenstadt nicht vergessen, welche schönen Dörfer wir haben und diese entsprechend pflegen und unterstützen.“ Wichtig ist ihm auch die Familienpolitik.

Dr. Bernd Volker Dresp Foto: Privat

Dr. Bernd Volker Dresp (Listenplatz 1) ist seit 2009 Ratsmitglied der FDP. Der 56-jährige Zahnarzt engagiert sich bei „Ärzte ohne Grenzen“ und bei der DRK-Blutspende. Als Ziele nennt der ehemalige Fraktionsvorsitzende: gute Erreichbarkeit der Stadt(-teile) mit Rad, ÖPNV und Auto, Förderung von Hochschulen, Gründern und Unternehmen sowie mehr naturbelassene Waldflächen. Geld sparen lasse sich durch Bürokratieabbau mittels Optimierung und Digitalisierung. Dr. Dresp nennt als Wunsch für Iserlohn: „Dass die Menschen hier gerne leben und arbeiten.“

Alexander Wasmuth (ohne Listenplatz) tritt für die AfD an. Er wurde 1981 geboren und arbeitet als Versandmitarbeiter.

Kommunalwahl 2020 Ingrid Knaup Bündnis90/Die Grünen Foto: Privat

Ingrid Knaup (Listenplatz 1) ist bereits seit 1998 Mitglied bei Bündnis90/Die Grünen. Die 63-jährige Diplom-Betriebswirtin nennt als Ziele die Verbesserung der Lebensqualität von Senioren, die Ausstattung der Schulen schnellstmöglich auf den gleichen Stand zu bringen sowie Kooperationen zwischen Schulen, Industrie und Handwerk zu stärken. Ingrid Knaup wünscht sich: „Ein Stadtzentrum mit hoher Aufenthaltsqualität für alle Generationen.“ Geld sparen lasse sich durch umweltfreundliche Stromerzeugung.

Dieter Henschel Foto: Privat

Dieter Henschel (ohne Listenplatz) ist seit 2009 Bürgervertreter der Ratsfraktion, seit 2014 Ratsmitglied der „Linke“. Der 71-jährige Werkzeugmacher, der in seiner Freizeit gerne liest und Karten spielt, nennt als Ziele: mehr Sitzgelegenheiten für Senioren, ein städtisches Konzept zu Instandhaltung der Gebäude, bei der auch nicht gespart werden dürfe, sowie eine bessere Anbindung von Kalthof an das Naherholungsgebiet Seilersee via Öffentlichen Personen-Nahverkehr. Sein Wunsch für die Waldstadt: „Ein vernünftigen Bürgermeister.“

Hans Immanuel Herbers Foto: Privat

Hans Immanuel Herbers (Listenplatz 1) ist Bürgermeisterkandidat der UWG und seit 2014 Fraktionsvorsitzender im Rat. Der 62-jährige Pfarrer engagiert sich ehrenamtlich in der evangelischen Kirchengemeinde Hennen, im Förderverein der Bauernkirche, im Reservistenverein sowie bei Chaos-Consulting. Herbers nennt als Ziele den offenen Bürgerdialog zum Grundprinzip der Stadtpolitik machen, eine neu gedachte zukunftsorientierte Innenstadt sowie „die Postendeals der bisher großen Parteien beenden“. Er wünscht sich, dass „unsere Heimat“ bewahrt und modernisiert wird. Nicht gespart werden dürfe bei der Sicherheit, Geld kann stattdessen in „unsinnigen Bauplanungen“ gespart werden.

Patrik Schneegaß Foto: Privat

Patrik Schneegaß (Listenplatz 11) ist Vorstandsmitglied der Wirtschaftsjunioren KJU Iserlohn und seit 2018 aktiv für die Wählergemeinschaft „Die Iserlohner“. Der 38-jährige Vertriebsleiter angelt in seiner Freizeit gerne. Seine Ziele: mehr Transparenz politischer Entscheidungen, solide Haushaltspolitik und „die Stadt ist wichtig, nicht die Partei“. Er wünscht sich für Iserlohn „Politiker, die sich wirklich für die Belange der Bürger interessieren“. Gespart werden dürfe nicht bei Bildung, stattdessen solle ein Beigeordneter abgeschafft werden – „drei sind nicht nötig“.