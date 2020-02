Verkehr Wartehäuschen am Schillerplatz

Iserlohn. An der Bushaltestelle Theodor-Heuss-Ring zwischen Rathaus und Schillerplatz werden Wartehallen aufgestellt.

„Das trägt zur Akzeptanz und Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs bei“, erklärt SPD-Verkehrsexperte Rolf Kaiser in einer Pressemitteilung. Durch den Abriss der Brücke vom Rathaus zum Schillerplatz sei die stark frequentierte Bushaltestelle vor den Tiefgaragen des Kaufhauses nicht mehr witterungsgeschützt. Im November sandte er ein Schreiben an die Verwaltung mit der Bitte, sich um Unterstände mit Sitzbänken zu kümmern. „Ich freue mich, dass nun so zügig reagiert wurde“, lobt Kaiser. Laut Bauverwaltung kommen die Wartehäuschen bis zum Monatsende.