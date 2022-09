Was tut die Stadt Iserlohn, um Energie einzusparen?

Iserlohn. Einen ganzen Fragenkatalog legen die Iserlohner Fraktionen von CDU und Grünen vor, um zu erfahren, wie die Stadt Energie einsparen will.

Mit einer Anfrage zum Thema „Energieeinsparmaßnahmen der Stadt Iserlohn“ wenden sich die Fraktionen von CDU und Bündnis 90/Die Grünen an Iserlohns Bürgermeister Michael Joithe.

Sie möchten in der nächsten Haupt- und Personalausschuss-Sitzung eine Liste von Fragen beantwortet bekommen: „Wann wurde mit den Planungen zu konkreten Maßnahmen zu Energieeinsparungen, d. h. Reduzierung von Gas- und Stromverbrauch in allen städtischen Gebäuden begonnen? Konnte bereits ein konkretes Energieeinsparpotenzial identifiziert werden? Wie sehen geplante konkrete Maßnahmen in Iserlohn aus, (z.B. Verringerung der Temperatur in Schwimmbädern, Reduzierung von Fassadenbeleuchtung, Einschränkung der Straßenbeleuchtung an unkritischen Stellen, Begrenzung der Raumtemperatur in den Gebäuden, zeitweise Stilllegung von Durchlauf- beziehungsweise Untertischerhitzern etc.), und inwieweit ist eine politische Beteiligung bei der Entscheidung vorgesehen? Woran konkret scheitert es derzeit, alle städtischen Gebäude nach Möglichkeit mit PV-Anlagen auszustatten? Wurde bereits überprüft, ob die Heizungspumpen in allen städtischen Gebäuden einen zufriedenstellenden Effizienzstandard aufweisen? Falls sie diesen nicht aufweisen, ist ein Austausch der Pumpen geplant? Ist bereits eine konkrete Summe für etwaige nötige Investitionen veranschlagt worden, wie beispielsweise für den Austausch von Heizungspumpen?“

