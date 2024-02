Antrag der Linken Was wurde aus den Webcams in Iserlohn?

Iserlohn Die Iserlohner Linke stellt für den Haupt- und Personalausschuss Fragen zu den Erfahrungen mit den Kameras unter anderem am Fritz-Kühn-Platz.

Die Ratsfraktion der Linkspartei möchte in der kommenden Sitzung des Haupt- und Personalausschusses das Thema „Webcams im Stadtgebiet“ aufgreifen. In einem Schreiben an Bürgermeister Michael Joithe bittet sie um einen Sachstandsbericht zu den Webcams, die vor einigen Jahren im Stadtgebiet angebracht wurden, unter anderem am Schillerplatz, an der Lennepromenade und am Fritz-Kühn-Platz. Letztere sollten insbesondere das Sicherheitsgefühl verbessern.

Die Fraktion der Linken möchte nun konkret wissen, welche Kosten durch die Anschaffung und den Betrieb der Webcams entstanden sind, wann die Webcams in Betrieb genommen wurden und wann und aus welchen Gründen sie wieder außer Betrieb genommen wurden. Außerdem fragt sie, ob über den Tag der Außerbetriebsetzung hinaus weitere Kosten für die abgeschalteten Webcams angefallen seien und welche Erfahrungen mit dem Einsatz der Webcams gemacht wurden.

