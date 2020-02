Waschlappen statt Polit-Theater

Groß war die Spannung, hoch die Erwartungen an diesen Abend im Parktheater: Die Theaterfassung von Michel Houellebecqs Roman „Unterwerfung“ in der Inszenierung von Gert Becker, gespielt vom Westfälischen Landestheater, versprach die Auseinandersetzung mit einem Stoff, der seit dem rassistischen Anschlag von Hanau aktueller denn je ist. Der mutmaßliche Attentäter Tobias R. verlor sich in kranken Hirngespinsten von einer Islamisierung des Abendlandes, hegte wohl Hass gegen alle, die anders sind. Auch der Roman „Unterwerfung“ wurde 2015 von Kritikern als Schreckensszenario einer islamischen Herrschaft über die westlichen Staaten am Beispiel Frankreichs verstanden, zumal Houellebecq als Islamkritiker gilt.

Plot verliert sich in Darstellung von Befindlichkeiten

Hat „Unterwerfung“ diesem Denken den Weg bereitet oder ist es „nur“ die überspitze Darstellung einer westlichen Gesellschaft, die dem Staat mit Desinteresse begegnet, den Politikern misstraut und sich ins Private zurückzieht? Als letzteres wollte der Autor seine Fiktion verstanden wissen. Eine Antwort blieb der Abend schuldig. Denn der Plot kreiste viel zu lange um die zum Teil lächerlichen seelischen und körperlichen Befindlichkeiten eines Pariser Hochschulprofessors. François ist ein narzisstischer Waschlappen, unfähig zu einer Liebesbeziehung auf Augenhöhe und immer bedacht auf den eigenen Vorteil. Mario Thomanek spielte die Hauptfigur, unterstützt wurde er von Burghard Braun, Maximilian von Ulardt und Franziska Ferrari, die sein jeweiliges Alter Ego gaben. Die Handlung spielte allein auf einem übergroßen roten Sofa. Eine Anspielung auf die Freudsche Liege, denn auf die würde François durchaus gehören. Er redete und redete – und nervte irgendwann.

Sicher, die Sätze in Houellebecqs Romanvorlage sind schmucklos und wurden auch schon mal als „Nichtstil“ beschrieben, den kann man mögen, oder auch nicht, aber im mehr als zweistündigen Stück wurde dieses monotone Kreisen um sich selbst mehr als anstrengend – und am Ende wünschte man sich, die Hauptfigur François würde einfach mal den Mund halten.

Dies galt besonders bei seinen pornografischen Erinnerungen an die letzte Begegnung mit seiner Freundin Myriam. Frage: Muss die Schilderung so drastisch sein? Soll das ein Zeichen sein für Freigeistigkeit? Motto: „Schaut mal, wir trauen uns böse Worte zu sagen.“

Politische Hintergründe der Vorlage bleiben farblos

Erst nach der Pause, einige Besucher wollten anscheinend nicht so lange warten – noch mehr leere Plätze waren die Folge, schlichen sich die politischen Hintergründe des Romans langsam auf die Bühne, blieben aber farblos. Bei der Präsidentschaftswahl gewann der Kandidat der Bruderschaft der Muslime. Er wurde Präsident, weil ihn die Parteien der Mitte und die Linken unterstützten. Das kam im Stück eher beiläufig vor, wieder ging es vermehrt um den an sich und der Welt leidenden François. Kurze Bezüge zur Identitären Bewegung wurden nicht weiter ausgeführt, dabei wären gerade diese spannend gewesen. Und so glitt das Stück sanft gen Ende: Frankreich wurde ein islamischer Staat, François trat zum muslimischen Glauben über und wurde zum Profiteur der veränderten Verhältnisse. Fertig. Alles blieb in der Schwebe. Das Publikum bedachte die Leistung mit Applaus, mehr aber auch nicht.