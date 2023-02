Waschmittel und Bayern-Fahne in Iserlohn gestohlen

Iserlohn. Laut Bericht der Polizei versuchte außerdem ein 30-jähriger Iserlohner, einen gestohlenen Wagen beim Straßenverkehrsamt anzumelden

Unbekannte sind in den vergangenen Tagen in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Beethovenstraße in Iserlohn eingebrochen. Aus einem Keller wurde laut Polizeibericht lediglich Waschpulver gestohlen, aus einem anderen ein Philips-Fernseher sowie eine Fahne des FC Bayern München. An der Haustür gibt es Aufbruchspuren.

Ein 30-jähriger Iserlohner hat am Dienstagmorgen zudem versucht, ein als gestohlen gemeldetes Fahrzeug beim Straßenverkehrsamt anzumelden. Er gab an, den Wagen von einem Freund erworben zu haben. Die Polizei stellte Wagen und Papiere sicher.

