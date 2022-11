Weihnachtsaktion der Tafel Iserlohn/Hemer: Jede Spende zählt

Iserlohn. Über 1000 Tüten will die Tafel Iserlohn/Hemer dieses Jahr packen, um bedürftigen Menschen eine Weihnachtsfreude zu machen. So können Sie helfen.

Solange es die Tafel gibt, wird auch in jedem Jahr eine besondere Aktion zur Weihnachtszeit für die Kundinnen und Kunden organisiert. Und so auch 2022: Bis zum 14. Dezember können alle, die etwas beitragen möchten, haltbare Lebensmittel für eine Weihnachtstüte, die die bedürftigen Menschen zusätzlich zu ihrem Tafel-Einkauf in der Woche vor Heiligabend erhalten, spenden.

Mitmachen können Privatpersonen, aber auch Betriebe, Institutionen, Behörden und mehr. „Wir haben feste Institutionen, die uns immer unterstützen und auch bereits für dieses Jahr ihre Unterstützung angekündigt haben“, berichtet Josef Radine, Vorsitzender der „CariTasche“. Dazu zählten etwa Schulen, Service-Clubs, Kommunen, Firmen und Kirchen.

Mehr Kunden: Tafel muss für Aktion großen Aufwand betreiben

Da in diesem Jahr die Zahl der Tafel-Kunden bekanntlich stark gestiegen ist, sei der Bedarf an zusätzlichen Spenden allerdings enorm. „Wir müssen mindestens 1000 Tüten zusätzlich packen, besser wären es 1250, um allen eine Freude machen zu können“, erklärt Martina Busse. Deshalb seien in diesem Jahr alle aufgerufen, teilzunehmen – jede noch so kleine Spende hilft.

Gefragt sind auch in diesem Jahr haltbare Lebensmittel, wie etwa Kaffee, Kakao und Tee, aber auch Reis, Gebäck und süße Aufstriche. Was oft untergehe, sei der Bedarf an weihnachtlichem Gebäck und Süßigkeiten. Denn auch wenn die Weihnachtstüten nicht mehr festlich verpackt würden, so stehe doch natürlich der Festtag im Mittelpunkt. Daher freut sich das Tafel-Team – und natürlich auch alle Kundinnen und Kunden – etwa über Spekulatius, Lebkuchen und Schoko-Nikoläuse. „Wir wollen ja eine Freude machen“, betont Martina Busse. Deshalb dürften sich alle zusätzlich zu der Tüte noch aussuchen, ob sie ein Paket Kaffee, Tee oder Kakao dazu wollen. Gerade bei Familien oder Großeltern sei natürlich Kakao besonders begehrt.

1250 Tüten werden zusätzlich für die Aktion gepackt

Grundsätzlich sollen in jeder Weihnachtstüte etwa zehn Produkte enthalten sein. Da die bis zu 1250 Tüten zusätzlich zum normalen Betrieb gepackt werden müssen, wird das „CariTasche“-Team eine Wochenendschicht einlegen müssen, damit die Waren zwischen dem letzten Abgabetag (14. Dezember) und dem ersten Ausgabetag (16. Dezember) sortiert und verpackt werden können. Denn: „Wir wollen, dass alle in etwa dasselbe bekommen. Es soll fair und schön für alle sein“, erklärt Josef Radine. Die Ausgabe erfolgt dann parallel zu den regulären Öffnungszeiten der Tafel.

Jetzt hofft das Team auf die Unterstützung aus der Bevölkerung, vor allem Einzelspender sind aufgerufen, die Tafel zu unterstützen. Spenden müssten nicht angemeldet werden, zu den Öffnungszeiten steht das Team bereit, um Spenden entgegen zu nehmen. Dabei komme es nicht auf die Menge an – jeder kann bringen was er möchte und auch kann. „Wer spenden möchte, aber selbst nicht gehen kann, kann auch gerne etwas auf unser Konto überweisen“, sagt das Tafel-Team. Wichtig sei es, dabei den Verwendungszweck „Weihnachtsaktion“ anzugeben, damit das Geld auch für das Kaufen neuer Lebensmittel verwendet werden darf. Dabei komme es nicht auf die Menge an, bekräftigt Martina Busse: „Jedes Teil, jeder Euro zählt, um das möglich zu machen.“

So können Sie für die Weihnachtsaktion spenden

Für die Weihnachtsaktion werden haltbare Grundnahrungsmittel gesammelt. Das sind zum Beispiel Kaffee, Kakao, Tee, Nudeln, H-Milch, Reis, Obst- und Gemüsekonserven, Marmelade, Gebäck, Öl, Honig, Süßigkeiten, Zucker, Mehl und Salz. Besonders gewünscht sind auch weihnachtliches Gebäck und Süßigkeiten.

Die Waren können abgegeben werden bei der Tafel in Iserlohn (Pütterstraße 27) dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 9 bis 17 Uhr, in Hemer (Hauptstraße 116) montags von 9 bis 17 Uhr sowie in Letmathe (Gennaer Straße 25) freitags von 9 bis 17 Uhr.

Wer etwas spenden möchte, aber selbst keine Waren besorgen kann, kann mit dem Verwendungszweck „Weihnachtsaktion“ auch Geld überweisen an das Konto der CariTasche: DE 82 4455 0045 0004 0090 64 bei der Sparkasse Iserlohn.

Wer Fragen hat, wendet sich an das Tafel-Team unter 02371/786978.

