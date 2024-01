In zwei Gaststätten ist in Iserlohn in der Innenstadt eingebrochen worden.

Blaulicht Wein und Whiskey geklaut in Iserlohn: Einbruch in Gaststätte

Iserlohn Gleich mehrere Einbrüche hat es in der Innenstadt in Iserlohn gegeben. Was die Täter noch entwendet haben und wie sie ins Innere gelangten.

In der Innenstadt in Iserlohn ist es am Mittwoch zu gleich zwei Einbrüchen in Gaststätten gekommen. Gegen 2.30 Uhr brachen zwei unbekannte Männer, einer davon mit einer schwarzen und einer mit einer weißen Jacke, nach Polizeiangaben gewaltsam über eine Tür in eine Gaststätte an der Karlstraße ein. Im Inneren brachen sie anschließend Glücksspielautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Die Täter wurden bei der Tatausführung gefilmt.

Mehr aus Iserlohn, Hemer und Letmathe

Zwischen 1 und 13 Uhr brachen Unbekannte zudem in ein Restaurant in der Hans-Böckler-Straße ein. Auch hier wurde gewaltsam über eine Tür eingebrochen. Die Täter erbeuteten unter anderem zehn Flaschen Wein und fünf Flaschen Whisky.

Die Polizei prüft im Rahmen der Ermittlungen mögliche Zusammenhänge zwischen den Taten. Zeugen, die weitergehende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 02371/91990 mit der Polizeiwache in Iserlohn in Verbindung zu setzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Iserlohn