Weiter Verwirrung um Schließungen im Handel

Der geordnete Rückzug der Geschäftswelt aufgrund der Corona-Krise gestaltet sich weiter schwierig. Auch am Donnerstag, Tag zwei nach dem nachgebesserten Schließungserlass der Landesregierung, herrscht bei Händlern und anderen Anbietern weiter Verwirrung, wer denn offen bleiben darf und wer schließen muss.

Wie definiert man eigentlicheinen Drogeriemarkt?

Beispiel „Kodi“ an der Unnaer Straße, in der Selbstbeschreibung ein „Diskontladen“. Am Vormittag, so erzählt es eine Mitarbeiterin, sei das Ordnungsamt da gewesen, um den Laden zu schließen. Nach Rücksprache mit der Zentrale habe man ein Schreiben erhalten, dass man offen bleiben dürfe. Der Grund: In einer Ecke des Ladens stehen Drogerie-Artikel. Und Drogerien dürfen offen bleiben. Die Filiale der Handelskette „Douglas“ hat geschlossen. Neben Parfüm gibt es hier allerdings auch: Drogerieartikel.

Elisabeth Havighorst-Lötters zuckt mit den Schultern. „Das versteht man nicht.“ Ihr Laden – „Tee Gschwendner“ an der Wermingser -- darf offen bleiben. „Anders als in Baden-Württemberg, da gelten Tee und Kaffee als Luxusprodukte, und es muss geschlossen werden.“

Merkwürdig auch: Vor dem Eiscafé „Panciera Luca“, wo Inhaber Luca Di Bernardo nur durchs Fenster nach außen verkaufen darf, sei das Sitzen untersagt worden, sagt er. Läuft man allerdings durch die Laarstraße, sieht man Stehtische vor zwei „Imbiss-Buden“. Gemeinsames Essen im Stehen scheint also, anders als im Sitzen, erlaubt zu sein. Oder doch nicht?

Am Mittwochabend hat die Stadt Iserlohn die Vorgaben an den Handel noch mal konkretisiert. In der Mitteilung heißt es: „Im Kern sind (...) alle Einzelhandelsbetriebe und Verkaufsstellen betroffen, deren Sortimente nicht zur unmittelbaren Versorgung mit Lebensmitteln und Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs dienen.“ Ausgenommen seien: „Der Einzelhandel für Lebensmittel, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, der Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Dienstleister und Handwerker können ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen.“

„Es ist verwirrend“, sagt am Nachmittag ein Mitarbeiter der Stadt und bringt noch etwas Licht ins Dunkel: „Das Eiscafé muss als Café schließen, darf aber Hol- und Bringservice anbieten.“ Die Imbissbetriebe dürften, wenn Sicherheitsabstand eingehalten werde, bis 15 Uhr öffnen und auch Steh- und Sitzgelegenheiten anbieten.

Weitere Informationen zur Erlasslage des Landes NRW sind zu finden auf der Homepage des Landes unter www.land.nrw/corona.