Weitere 43 Infektionen in Iserlohn

Iserlohn/Märkischer Kreis. Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Märkischen Kreis ist auf 177,2 gestiegen.

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Märkischen Kreis ist auf 177,2 gestiegen. Seit Mittwoch verzeichnet das Gesundheitsamt 178 neue positive Covid-19 Nachweise. Leider sind auch drei weitere Todesfälle zu beklagen. Aktuell sind 1153 Männer und Frauen im Märkischen Kreis mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 3104 Kontaktpersonen unter häuslichen Quarantäne. Bei 178 Personen hat sich der Coronaverdacht seit gestern bestätigt.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+8), Balve (+3), Halver (+4), Hemer (+12), Herscheid (+2), Iserlohn (+43), Kierspe (+9), Lüdenscheid (+17), Meinerzhagen (+22), Menden (+27), Nachrodt-Wiblingwerde (+9), Neuenrade (+6), Plettenberg (+10), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+5).

Seit gestern konnten 47 Personen als nicht mehr ansteckend aus der Quarantäne entlassen werden. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung. Bereits am 11. Dezember verstarb ein 81-jähriger Bewohner eines Seniorenwohnheims in Meinerzhagen. Am 13. Dezember ist ein 73-jähriger Patient aus Balve und am 14. Dezember eine 78-jährige Patientin aus Hemer gestorben. Beide befanden sich in stationärer Behandlung.

In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Kreis nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 177,2 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises planen heute insgesamt 549 Abstriche, davon 187 an der Teststation in Lüdenscheid, 175 an der Station in Iserlohn und 187 mobil. Derzeit werden 124 Covid-19-Patienten stationär in Krankenhäusern behandelt, davon 37 intensivmedizinisch. 23 Personen davon müssen beatmet werden. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt 158 Corona-Infektionen, in den Schulen 43 und in den Kindertageseinrichtungen 48. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften der Feuerwehr meldet der Kreis 39 positiv Getestete. Seit Beginn der Pandemie im Februar haben sich insgesamt 6682 Einwohner des Märkischen Kreises mit dem Coronavirus angesteckt. 5442 Märker haben die Krankheit bereits überwunden. 87 Märker sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Iserlohn: 276 Infizierte, 1.311 Gesundete, 735 Kontaktpersonen und 16 Tote

Hemer: 94 Infizierte, 442 Gesundete, 204 Kontaktpersonen und 4 Tote

Altena: 90 Infizierte, 191 Gesundete, 200 Kontaktpersonen und 4 Tote

Balve: 22 Infizierte, 92 Gesundete und 81 Kontaktpersonen und 1 Toter

Halver: 18 Infizierte, 280 Gesundete, 60 Kontaktpersonen und 3 Tote

Herscheid: 11 Infizierte, 42 Gesundete und 27 Kontaktpersonen

Kierspe: 63 Infizierte, 276 Gesundete, 188 Kontaktpersonen und 3 Tote

Lüdenscheid: 160 Infizierte, 887 Gesundete, 498 Kontaktpersonen und 11 Tote

Meinerzhagen: 105 Infizierte, 344 Gesundete, 237 Kontaktpersonen und 8 Tote

Menden: 124 Infizierte, 585 Gesundete, 254 Kontaktpersonen und 16 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 30 Infizierte, 105 Gesundete, 66 Kontaktpersonen, 2 Tote

Neuenrade: 39 Infizierte, 210 Gesundete und 153 Kontaktpersonen, 1 Toter

Plettenberg: 45 Infizierte, 283 Gesundete, 219 Kontaktpersonen und 3 Tote

Schalksmühle: 16 Infizierte, 99 Gesundete, 89 Kontaktpersonen und 2 Tote

Werdohl: 60 Infizierte, 295 Gesundete, 93 Kontaktpersonen und 13 Tote