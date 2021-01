Weitere acht Todesfälle im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis Das Kreisgesundheitsamt meldet am Dienstag einen Inzidenzwert von 155,5 und 69 Neuinfektionen

Märkischer Kreis. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldete am Dienstagmittag 69 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. 72 ehemals Infizierte konnten die Quarantäne verlassen, gleichzeitig sind acht weitere Todesfälle im Märkischen Kreis zu beklagen.

Insgesamt sind derzeit 829 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 1.224 Kontaktpersonen in Quarantäne. Das Gesundheitsamt zählt die 69 Neuinfektionen seit Sonntag. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Iserlohn (+11), Hemer (+3), Altena (+1), Herscheid (+1), Kierspe (+4), Lüdenscheid (+10), Meinerzhagen (+15), Menden (+11), Neuenrade (+2), Plettenberg (+11) und Schalksmühle (+2).

In Werdohl wurde die Statistik um zwei nach unten korrigiert. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 155,5 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.

Weitere acht Todesopfer sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet worden. Bereits am 21. Dezember ist ein 80-jähriger Lüdenscheider verstorben. Am 9. Januar verschieden ein 80-jähriger Senior aus Herscheid und ein 79-jähriger Bewohner einer Senioreneinrichtung in Lüdenscheid im Krankenhaus. In stationärer Behandlung erlagen auch am 10. Januar eine 66-jährige und eine 89-jährige Bewohnerin zweier verschiedener Senioreneinrichtungen der Covid-19 Erkrankung. Am 10. Januar starben zudem ein 85-jähriger Mann aus Lüdenscheid und eine 83-jährige Frau aus Schalksmühle im Krankenhaus. Am Montag erlag eine 86-jährige Bewohnerin einer Senioreneinrichtung aus Lüdenscheid der Erkrankung in stationärer Behandlung.

Die Gesundheitsdienste starteten am Dienstag 49 Corona-Testungen, davon neun an der Teststation in Lüdenscheid und 40 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 146 Covid-19 Patienten behandelt, davon 31 intensivmedizinisch. 21 Personen werden beatmet.

Laut der Statistik haben sich seit Beginn der Pandemie im Februar 8.765 Einwohner mit dem Virus infiziert. 7.780 Personen haben Corona bereits überwunden. 156 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung im Kreis gestorben.

Die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen schreiten weiter laut Mitteilung der Kreisgesundheitsamtes voran. Eine Statistik, wie viele Personen sich bisher in Pflegeeinrichtungen haben impfen lassen, veröffentlich die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen Lippe unter folgenden Link https://www.corona-kvwl.de/impfbericht. Weitere Informationen sind unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona zu finden.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Iserlohn: 187 Infizierte, 1.853 Gesundete, 282 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Hemer: 58 Infizierte, 633 Gesundete, 93 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Altena: 23 Infizierte, 349 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Balve: 12 Infizierte, 140 Gesundete und 38 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 16 Infizierte, 322 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Herscheid: 11 Infizierte, 61 Gesundete und 10 Kontaktpersonen, 1 Toter

• Kierspe: 29 Infizierte, 376 Gesundete, 56 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 136 Infizierte, 1.266 Gesundete, 152 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Meinerzhagen: 71 Infizierte, 561 Gesundete, 106 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Menden: 103 Infizierte, 847 Gesundete, 155 Kontaktpersonen und 25 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 7 Infizierte, 147 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Neuenrade: 17 Infizierte, 283 Gesundete und 29 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Plettenberg: 85 Infizierte, 369 Gesundete, 123 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Schalksmühle: 21 Infizierte, 169 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Werdohl: 53 Infizierte, 404 Gesundete, 68 Kontaktpersonen und 16 Tote