Weitere drei Todesfälle im Märkischen Kreis

Iserlohn/Märkischer Kreis. Der Märkische Kreis hat aktuelle Coronazahlen festgelegt.

Aktuell sind laut Mitteilung des Gesundheitsamtes im Märkischen Kreis 2.255 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert. 69 Verdachtsfälle haben sich seit Montag im Labor bestätigt. Die Sieben Tage-Inzidenz ist um 3,2 Punkte leicht auf 337,9 (Montag: 341,1) gesunken. Die 69 Neuinfektionen seit Montag verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (3), Halver (5), Hemer (9), Herscheid (1), Iserlohn (8), Kierspe (2), Lüdenscheid (20), Meinerzhagen (3), Menden (5), Neuenrade (1), Plettenberg (4), Schalksmühle (1) und Werdohl (7). In Quarantäne befinden sich zudem 651 Menschen. Die Zahl der Verstorbenen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt auf 461. Seit Montag wurden dem Gesundheitsamt drei weitere Todesfälle gemeldet. In stationärer Behandlung verstarben eine 80-jährige Frau aus Neuenrade und ein 84-jähriger Mann aus Meinerzhagen. Aus Lüdenscheid verstarb eine 94-jährige Seniorin. Sie war wie die beiden anderen Patienten vollständig geimpft und litt unter Vorerkrankungen. Im Dezember wurden bisher fünf Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 aktenkundig (November 2021: 20; Dezember 2020: 90). Die Zahl der Gesamtinfektionen beträgt 30.410, die der Genesenen 27.694. In Krankenhäuser werden 66 Covid-Patienten behandelt, davon 15 auf der Intensivstation (davon werden fünf Patienten beatmet). An Schulen gibt es 303 Indexfälle an Kitas 39.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden: • Altena: 99 Infizierte, 940 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 27 Verstorbene • Balve: 50 Infizierte, 492 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene • Halver: 147 Infizierte, 1.256 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene • Hemer: 175 Infizierte, 1.982 Gesundete, 42 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene • Herscheid: 32 Infizierte, 353 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene • Iserlohn: 388 Infizierte, 5.885 Gesundete, 109 Kontaktpersonen und 86 Verstorbene • Kierspe: 168 Infizierte, 1.564 Gesundete, 72 Kontaktpersonen und 21 Verstorbene • Lüdenscheid: 499 Infizierte, 5.703 Gesundete, 154 Kontaktpersonen und 88 Verstorbene • Meinerzhagen: 147 Infizierte, 1.865 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und 30 Verstorbene • Menden: 169 Infizierte, 2.795 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 58 Verstorbene • Nachrodt-Wiblingwerde: 35 Infizierte, 366 Gesundete, 8 Kontaktpersonen, 11 Verstorbene • Neuenrade: 60 Infizierte, 709 Gesundete, 17 Kontaktpersonen und 7 Verstorbene • Plettenberg: 150 Infizierte, 1.805 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 42 Verstorbene • Schalksmühle: 57 Infizierte, 427 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene • Werdohl: 78 Infizierte, 1.552 Gesundete, 31 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene.

