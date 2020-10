Weitere Umsatzeinbußen für Iserlohner Kneipen

Maskenpflicht in der Fußgängerzone der Innenstadt, Zusammenkünfte von maximal fünf Personen in der Öffentlichkeit und eine Sperrstunde sowie das Verkaufsverbot von Alkohol zwischen 23 und 6 Uhr – das Überschreiten des Inzidenzwertes bringt erneut Einschränkungen mit sich. Besonders die angeordnete Sperrstunde und das Verkaufsverbot trifft einen Bereich der Gastronomie besonders schwer: Kneipen.

„Wir werden dadurch weniger verdienen“, sagt Thomas Lenz, Inhaber der Kneipe Iserlohner Eck. Schließlich umfasst das Verkaufsverbot die Hauptarbeitszeit. Denn viele Kunden kämen nach der Arbeit vorbei. „Besonders für die Leute, die von der Spätschicht kommen und erst gegen 22.30 Uhr da wären, lohnt es sich nicht mehr“, sagt er. Bereits in den letzten Wochen, in denen sich andeutete, dass die Infektionszahlen steigen, habe sich das bemerkbar gemacht. Die Stammkunden sind fern geblieben.

Wachstube setzt Maßnahmen akribisch um

Auch in der Wachstube geht das Geschäft unter den neuen Corona-Schutzmaßnahmen weiter. „Die vorgegebenen Maßnahmen haben wir schon die ganze Zeit akribisch umgesetzt mit den Eintragungen und verminderter Platzzahl, wie mit dem Ordnungsamt besprochen. Dann erfüllen wir diese Vorgabe jetzt auch noch“, sagt Stefan Gahle, einer der drei Inhaber der Kneipe. Mit Umsatzeinbußen rechnet die Wachstube ebenfalls, da auch dort das richtige Geschäft erst ab 22 Uhr anfängt. „So immens können die aber gar nicht mehr sein“, sagt Stefan Gahle mit Blick auf die bereits bestehenden Umsatzeinbußen seit Beginn der Pandemie. Der Mitinhaber hofft, dass die Maßnahmen greifen, und dass mit sinkenden Infektionszahlen dann auch wieder die Lockerungen kommen.

Deutlich angespannter zeigt sich Saban Acikel, Inhaber der Taverne, unter den neuen Bedingungen. „Das ist für mich das Todesurteil“, sagt er kopfschüttelnd über die Verordnung. Am Mittwochabend berät er sich mit seinen Mitarbeiterinnen Lydia Köthe und Sandra Trzinka, wie es nun weiter geht. Bald wird er wohl nur selbst hinterm Tresen arbeiten. Seine Mitarbeiter könne er nicht weiter bezahlen, je nachdem, wie lange das Verbot gelten wird. „Diejenigen, die kommen, decken den Kosten-Nutzen-Faktor nicht ab, dass so viel Gewinn abfällt, dass er sich das Personal noch leisten könnte“, erklärt Sandra Trzinka.

Denn ein Blick auf die Liste, in der sich die Besucher der Taverne eintragen müssen, ist ernüchternd. Am Dienstag waren gerade mal acht Gäste zwischen 21 und 2 Uhr morgens zu Besuch. Dabei hat die Taverne zwischen 17 und 5 Uhr geöffnet. Auch die Zahlen des vergangenen Wochenendes sind schlecht. „Auf zwölf Stunden verteilt waren am Abend höchstens 60 Gäste da“, berichtet Saban Acikel, der nach eigenen Angaben 70 Prozent weniger Umsatz gemacht hat. „Es zerrt an den Nerven“, sagt Lydia Köthe. Saban Acikel, der seit 20 Jahren mit seiner Kneipe selbstständig ist, hofft, dass das Land NRW nun erneut finanzielle Unterstützung anbietet.

Das Team der Taverne ist sich sicher, dass durch die Sperrstunde und das Alkoholverkaufsverbot die Partys in den Privatraum verlagert werden, wo die Nachverfolgung der Infektionsketten womöglich nicht so konsequent nachgehalten wird wie in der Gastronomie. „Wir sind aber verpflichtet, das nachzuweisen“, sagt Sandra Trzinka.